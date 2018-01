C’est sous l’énergique animation de Patrick Bourbonnais que s’est terminée la 37e édition de Contact ontarois qui s’est déroulée du 16 au 20 janvier. Le gala de clôture s’est déroulé sous les fous rires, les anecdotes et les nombreux prix remis aux artistes talentueux qui ont foulé les planches de la scène le temps de Contact ontarois.

La programmation regroupait cette année un total de 51 vitrines, la plus importante programmation depuis sa création, pour composer le corpus des Vitrines grand public et jeunesse, de l’Intégrale de théâtre, de la Bulle de danse ainsi que des Présentations éclair. Une édition rassemblant des artistes francophones en provenance de partout au pays, y compris 20 artistes franco-ontariens.

Plus d’un millier spectateurs ont assisté aux 26 Vitrines grand public, et près de 800 élèves aux Vitrines jeunesse.

La nouveauté de la Bulle de danse, la programmation diversifiée, les nombreux ateliers, ainsi que la douzième édition des « Rencontres qui chantent » ont réellement épaté les délégués de Contact ontarois une fois de plus. Il reste maintenant aux diffuseurs membres de Réseau Ontario de choisir et d’élaborer leur programmation artistique 2018‐2019 suivant les vitrines proposées lors du plus grand marché du spectacle de l’Ontario français.

Réseau Ontario, qui produit Contact ontarois depuis 18 ans, est le réseau de diffusion des arts de la scène de l’Ontario français. Grâce à ses 22 diffuseurs pluridisciplinaires et associés, ses 12 diffuseurs scolaires représentant plus de 400 écoles, il contribue à la promotion et au développement de la culture francophone des arts en Ontario.

Et les lauréats sont…

Prix Coup de foudre Réseau Ontario – Récipiendaire : Yao

Ce prix est remis à l’artiste ou au groupe franco-ontarien désigné comme Coup de foudre par les diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés membres de Réseau Ontario. Il offre au lauréat une tournée dans l’ensemble du réseau des diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés de Réseau Ontario pour la saison 2018-2019.

Prix Coup de foudre Salut! – Récipiendaire : Ariko

Ce prix est remis à l’artiste ou au groupe franco-ontarien désigné comme Coup de foudre SALUT! par les diffuseurs scolaires de Réseau Ontario. Il offre au lauréat une tournée dans l’ensemble du « Réseau scolaire Salut! » pour la saison 2018-2019.

Prix FrancoFlamme – Récipiendaire : Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD)

Ce prix souligne l’engagement d’un diffuseur pluridisciplinaire ou spécialisé membre de Réseau Ontario envers la diffusion et le rayonnement des artistes franco-ontariens lors de la saison 16-17. Le prix est accompagné de deux inscriptions gratuites à Contact ontarois 2019.

Prix Vision Innovation – Récipiendaires : Le COFRD

Ce prix est remis à un diffuseur pluridisciplinaire ou spécialisé membre de Réseau Ontario pour souligner sa vision artistique forte et ses actions innovatrices en matière de diffusion et de développement de marchés et d’auditoires lors de la saison 16-17. Le prix est accompagné de deux inscriptions gratuites à la Bourse RIDEAU 2018, incluant transport et hébergement (jusqu’à concurrence de 1000$).

Prix bénévole de l’année – Récipiendaire : Francine Dignard

Le Prix bénévole de l’année est une initiative qui s’insère dans le Programme de reconnaissance des bénévoles de Réseau Ontario. Le prix est remis à un bénévole œuvrant au sein de l’équipe d’un diffuseur membre de Réseau Ontario qui s’est démarqué de par son engagement. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1500 $ en formation auprès de La Cité.

Prix employé.e de l’année – Récipiendaire : Lou Gagné

Grâce à la généreuse participation de La Cité, Réseau Ontario a remis le prix employé.e de l’année à une personne qui œuvre au sein de l’équipe d’un diffuseur membre de Réseau Ontario. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1 500$ en formation auprès de La Cité.

Prix Product’Or – Récipiendaire scolaire : Martin Rocheleau, pour la tournée du Père Garneau et les Rats d’Swompe; récipiendaire pluridisciplinaire : Diane Hébert pour la tournée de Céleste Lévis

Ces prix sont remis aux deux producteurs (tournées pluridisciplinaires et tournées scolaires) avec lequel il a été le plus agréable de travailler et qui ont démontré une ouverture d’esprit face aux réalités de la diffusion en Ontario lors de la saison 2016-17.

Prix des festivals et Prix Festival international de la chanson de Granby – Récipiendaire : Damien Robitaille

Ce prix donnera l’opportunité à un artiste franco-ontarien ayant présenté une vitrine musicale à Contact ontarois 2018 de venir donner un spectacle rémunéré dans le cadre de la 49e édition du FICG en août 2018.

Prix Inter-réseaux et Prix ROSEQ – Récipiendaire : Les Rats d’Swompe

Ce prix permet à un artiste franco-ontarien s’étant distingué en Vitrine à Contact ontarois 2018 d’aller présenter un extrait de spectacle aux Rencontres d’automne 2018 du ROSEQ.

Prix Acadie, Radarts – Récipiendaire : Céleste Lévis

Ce prix permet à un artiste franco-ontarien s’étant distingué en Vitrine à Contact ontarois 2018 d’aller présenter un extrait de spectacle à la FrancoFête en Acadie en novembre 2018.

C’est donc un rendez-vous du 15 au 19 janvier 2019 à Ottawa pour la prochaine édition de Contact ontarois. Ne manquez pas la chance de faire de nombreuses découvertes artistiques en prenant part à la 38e édition de l’événement.

SOURCE : Réseau Ontario