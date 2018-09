Les membres du Club canadien de Toronto étaient conviés le 27 août à une conférence de presse pour la rentrée et un cocktail de lancement de la saison 2018-2019 à l’Hôtel Thompson de Toronto. Le président de l’organisme, Dominic Mailloux et le nouveau directeur général Richard Kempler étaient les hôtes pour l’événement, accompagnés de plusieurs membres du conseil d’administration.

D’entrée de jeu, M. Mailloux a présenté en primeur le nouveau site internet clubcanadien.ca, un site revampé et plus complet pour les membres, avec un nouveau logo qui contient maintenant le bleu utilisé pour illustrer les Prix RelèveTO. « D’ailleurs, nous renouvelons notre engagement envers la jeunesse avec une baisse de nos tarifs pour les jeunes membres, et le retour des Prix RelèveTO », ajoute le président. La soirée de gala aura d’ailleurs lieu le 25 avril 2019 dans l’atrium de Radio-Canada.

Lors de la conférence de presse, nous avons appris également que les directeurs se concentreront cette année sur trois axes de développement, dont la diversification de leurs activités et la dynamisation des déjeuners avec de nouvelles initiatives. L’horaire variera de temps à autres et le lieu des conférences également. Un bel exemple de cela sera la conférence du 25 octobre en soirée à Richmond Hill. Un cocktail dinatoire organisé dans le cadre du Congrès de l’AFO avec Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada.

Aussi, un nouveau comité de mentorat et développement des affaires a été créé cet été au sein du conseil d’administration pour diversifier les opportunités des membres.

Questionné à savoir ce qu’il apporte de plus au Club, le nouveau directeur général en poste depuis juillet explique qu’il coordonne de l’événementiel depuis plus de 20 ans. « J’ai beaucoup d’expérience dans ce genre de défi et d’organisation, et le succès récent des Prix RelèveTO, dont j’avais la responsabilité, a sûrement peser dans la balance lorsque le Club m’a choisi, raconte Richard Kempler. Jean Martin a fait un excellent boulot durant plusieurs années pour le Club canadien. Moi, j’apporte un regard neuf, dont le nouveau site internet et une meilleure communication sur les médias sociaux. »

Quel sera son défi ? « Ce que je trouve intéressant, ce sont les jeunes entrepreneurs francophones à Toronto qui passent sous le radar dans la masse anglophone. Je voudrais profiter de ce grand potentiel qu’ils ont et les intégrer tant dans la communauté francophone qu’au Club canadien. Vous savez, depuis la remise des Pris RelèveTO l’année dernière, notre membriété a augmenté de 15 % et l’âge moyen de ces nouveaux membres est de 31,8 ans. » M. Kempler promet que la nouvelle ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney sera la conférencière invitée soit en décembre, ou au début de 2019.

PHOTO: Le cocktail s’est tenu sur la terrasse de l’Hôtel Thompson.