La chorale Les Enchanteurs de la région de York avait invité toute la communauté à assister à son spectacle du temps des Fêtes présenté le vendredi 8 décembre. Ayant pour thème Un Avent-goût de Noël – le titre faisant un jeu de mots avec l’Avent, les quatre semaines précédant l’arrivée du Messie – , le spectacle a attiré une centaine de spectateurs ravis de pouvoir entendre des classiques du temps des Fêtes telles que Sainte-Nuit et Noël blanc ou encore de se laisser bercer par d’autres chansons présentées en d’autres langues, dont l’anglais, le slave et l’espagnol. Une belle occasion pour plusieurs de socialiser et de se divertir en français une dernière fois en 2017.