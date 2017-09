Le Centre de santé communautaire Black Creek à North York offrait récemment un atelier destiné aux familles francophones d’origines diverses, dont plusieurs sont nouvellement arrivées, sur le rôle des parents pour réussir la rentrée scolaire. Selon le coordonnateur de l’organisme, Stanislas Etiegne, les participants ont pu bénéficier de l’expertise de professionnels de l’enseignement et de l’expérience d’autres parents lors de cette rencontre. Les trois intervenants représentaient le Conseil scolaire Viamonde. Il s’agit de Serge Paul (agent de liaison communautaire), Angèle Aklah (accompagnatrice auprès des enseignants pour les élèves en difficulté d’apprentissage) et Youssouf Kalogo (conseil des parents de l’école Alexandre-Dumas). Les participants ont profité de l’occasion pour poser des questions relatives au zonage scolaire, à la réussite des élèves en situation minoritaire et aux défis au quotidien.