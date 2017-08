L’association marocaine de Toronto (AMDT) est très active. Après son repas de l’IFTAR en juin, elle a organisé le 5 août un après-midi thé uniquement pour les femmes.

Tout au long de l’année, l’association organise des évènements pour les couples et pour les familles. À la suite de nombreuses demandes, l’AMDT a décidé d’offrir des activités uniquement pour les femmes et a mis en place pour la première fois un après-midi de détente.

« C’est pour se divertir, se relaxer, s’amuser surtout avec la musique de chez nous. C’est comme un après-midi entre amies et l’occasion de danser et de chanter. C’est aussi donner à nos enfants l’occasion d’écouter de la musique marocaine. C’est un peu nostalgique pour nous », affirme Nadia Rachadi, membre de l’AMDT. L’autre but est de permettre aux femmes de se rencontrer car elles ne se connaissent pas toutes.

Environ 80 femmes et une quarantaine d’enfants étaient présents. Entre 14 h et 19 h, elle ont pu profiter de petits gâteaux au miel et de thé vert à la menthe. Plusieurs ont dansé au rythme d’un groupe marocain venu directement de Montréal pour jouer des musiques du Maroc. Également présente, une boutique de vêtements typiques du pays venue également de Montréal.

L’AMDT n’avait pas prévu qu’autant de femmes soient intéressées par cet événement et toutes n’ont pas eu la chance de pouvoir s’inscrire car il n’y avait plus de places disponibles, explique Nadia Rachadi. « On a eu beaucoup de succès. La prochaine fois ca va être encore mieux que ça », ajoute-t-elle.

Suite à cet événement qui a plu aux femmes marocaines de Toronto, l’AMDT prévoit refaire une activité similaire très bientôt.

Le 3 septembre prochain, l’AMDT organise un barbecue pour toute la famille pour la fête de l’Aïd-el-Kébir, une des célébrations les plus importantes liées à la foi musulmane.