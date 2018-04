Monde le son, le festival de musique du Conseil scolaire Viamonde, était de retour du 25 au 27 avril à l’école Toronto Ouest. Ce festival était ouvert à tous les élèves du Conseil et offrait des ateliers et des concerts.

Il y avait notamment le volet Musique (atelier de composition musicale, arrangement, guitare, voix, piano, etc.); le volet ViaDJ animé par DJ UNPIER et le volet Médias. Les participants à ce dernier volet ont d’ailleurs couvert le festival Monde le son pour leur Conseil, pris des photos, fait des vidéos et écrit des articles.

Cette année, Viamonde avait invité trois artistes francophones au spectacle d’ouverture du 25 avril : Kimya, Les Rats d’Swompe et le groupe parrain Cherry Chérie. Les élèves gonflés à bloc ont dansé, chanté et écouté les sages paroles des artistes.

Originaire de la République démocratique du Congo et installé au Canada depuis 2004, Kimya a donné quelques conseils aux artistes en devenir. Pendant quelques minutes, il a raconté un peu ce qu’il a vécu dans son pays natal. « Au Canada, on a de la chance. Il y a des installations de qualité pour les artistes. Il faut donc suivre ses rêves », a confié le chanteur.

Les nouveautés cette année? Pour sa troisième édition, le festival s’est déroulé pendant la semaine et non le week-end. Ce changement a permis aux élèves de 5e et 6e années des écoles nourricières d’assister au spectacle donné par les artistes d’un jour.

De plus, les organisateurs avait donné un thème à l’événement : le bien- être et la santé mentale. Un sujet qui touche toutes les couches de la population et dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias.

Autre nouveauté, des élèves la Majeure haute spécialisation Hôtellerie de l’école Confédération à Welland étaient venus au festival afin de préparer les repas pour les 200 participants. « Cela fait partie de leur évaluation », précise Jeffrey Hugues, directeur des services pédagogiques, à Viamonde.

De plus, contrairement aux autres années, les participants aux ateliers n’étaient pas dans l’obligation de monter sur scène et de faire partie du concert final.

Ce festival permet aux élèves créatifs de progresser dans leur art par le biais d’ateliers. C’est aussi est une bonne manière pour certains de mettre en pratique ce qu’ils apprennent via des prestations scéniques.

PHOTO: Houbra Haggar et Pascal Hogue, les animateurs du concert d’ouverture