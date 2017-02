Trois jours pour sortir en famille

À l’occasion du jour de la Famille, le troisième lundi du mois de février, la majorité des Ontariens peuvent profiter de trois jours de liberté! Adieu l’ordinateur, la souris et la pile de dossiers! Avec le jour de la Famille, c’est l’occasion de profiter pleinement de la ville qui propose de nombreuses activités.

Pourquoi ne pas profiter d’un de ces trois jours pour vous rendre à High Park et aller faire coucou aux animaux qui peuplent son jardin zoologique (gratuit) ou encore pour se lancer dans une petite randonnée au rythme des douces pentes du parc durant une Family Nature Walk. Celle du samedi 18 févier, de 13 h 30 à 15 h, porte sur le thème du pistage animal (gratuit, dons suggérés).

Evergreen Brickworks est l’un des incontournables de la métropole, la coop écolo est un bon plan pour sortir de la ville… sans en sortir. Située dans la vallée du Don, elle offre de multiples chemins de randonnées et a ouvert son village d’hiver! Au programme : cantines ambulantes, patinoire, feux de camp ou encore hockey de rue!

Presque toutes les semaines, un marché extérieur a lieu à Toronto. Ce week-end, pourquoi ne pas découvrir le marché aux puces de Leslieville? Classé parmi les meilleurs de la Ville reine, il fait la joie des amoureux du vintage et le bonheur des férus d’artisanat! Le marché est ouvert le dimanche, c’est l’occasion d’y faire un tour.

Pour ceux qui persévèrent toujours avec leurs résolutions du Nouvel An et qui sont à la recherche d’activités sportives, les groupes de Running Room se donnent rendez-vous partout en ville le dimanche matin pour des séances de courses. Plus on est de fous, plus on rit!

Pour les férus de culture, de nombreux établissements proposent des programmes spéciaux à l’occasion du week-end prolongé. C’est le cas du Musée royal de l’Ontario ou encore du Temple de la renommée du hockey qui prévoient des activités spécialement conçues pour les familles.

Toujours dans le domaine culturel, le 20 février marque l’ouverture du concours de design Winter Stations. De superbes stations d’hiver imaginées par de jeunes architectes et designers canadiens vont s’installer sur les plages du quartier The Beaches. L’un des immanquables de cet hiver.

Du côté du divertissement, les plus jeunes courent au festival Next Wave du TIFF qui propose une programmation totalement dédiés aux adolescents allant des grands classiques aux nouveautés internationales. A noter que les films sont gratuits pour les moins de 25 ans!

Bonne fin de semaine!