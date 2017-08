La ville de Toronto offre chaque été de multiples activités culturelles. Ainsi, du 18 au 20 août avait lieu Art walk in the square conçu par « Artists Network ». Soixante-dix artistes

étaient réunis à Don Mills. Parmi la multitude de participants, trois étaient francophones : Nathalie Vachon, Phil Carrière et Josée Duranleau. À l’entrée, le visiteur pouvaient découvrir les œuvres de Nathalie Vachon, une artiste

de Toronto. Dès son plus jeune âge, Mme Vachon se passionne pour la peinture. Malgré des études de commerce, elle sait au fond d’elle-même qu’elle veut vivre de son art et se lance dans l’aventure. Elle est ainsi devenue artiste à temps plein il y a 15 ans. « Ce qui me rend heureuse, c’est de trouver l’imperfection dans les choses qui nous entourent », confie-t-elle. Elle crée donc des œuvres « abstraitesintuitives » qui s’inspirent de ses voyages à l’étranger et qui capturent l’esprit et l’ambiance des choses. Autre kiosque, autre artiste de talent. Phil Carrière se qualifie comme photographe-ébéniste.

Infographiste et ébéniste de métier, il voulait créer quelque chose de très industriel, très brut selon ses propres termes mais ne savait pas quoi. « Ce que j’aime

le plus, c’est d’essayer de trouver le procédé. Je ne veux pas faire ce que les autres font », glisse-t-il. Parti d’une photo qu’il avait prise à New York, il a essayé plusieurs techniques d’impression pour arriver au résultat voulu. « C’est une ceinture de bois en érable, avec un film d’aluminium brossé qui est imprimé avec des encres translucides », expliquet-il. Et il réalise tout lui-même comme en témoigne le cadre en bois fait dans l’atelier d’ébénisterie de son père. Il en est de même pour les photos prises lors de ses voyages, notamment à New York et en Islande. « Je vais revenir avec dix photos environ », dit-il. Après une introspection sur lui-même, Phil Carrière a décidé de devenir artiste à temps plein. À compter du mois de décembre, il ne se consacrera plus qu’à son art.

Troisième artiste francophone, Josée Duranleau. Plusieurs membres de la communauté francophone la connaissent bien comme relationniste média. Elle est également artiste depuis plusieurs années. Ayant toujours collectionné les papiers et les photos, elle se lance dans les collages à technique mixte. « Je fais beaucoup de recherche en ligne et je fais beaucoup de dossiers et fichiers remplis d’images, raconte-t-elle. Je commence toujours avec l’image d’une personne, puis je passe au travers de tous mes dossiers et je trouve les images que je veux mettre avec. » Un travail titanesque avec certaines œuvres qui ont plus de 100 papiers et qui nécessite jusqu’à 60 heures pour les plus grands tableaux. Trois artistes francophones à suivre!

Photo : l’artiste Nathalie Vachon.