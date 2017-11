Trois acteurs-clés de la francophonie ontarienne ont été récompensés, le samedi 28 octobre, lors de la remise des Prix de reconnaissance de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Le Prix du Pilier de la francophonie a été décerné à Linda Cardinal pour son investissement incontestable à l’avancement des connaissances scientifiques sur la francophonie en Ontario et ailleurs au Canada. Elle est actuellement titulaire de la Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa sur la francophonie et les politiques publiques, ainsi que professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, le Regroupement des étudiants franco-ontariens et l’Association des communautés francophones d’Ottawa ont reçu le Prix de l’horizon franco-ontarien pour leur initiative « Journée d’action citoyenne » du 31 mai dernier à Ottawa. Cet événement a permis à la communauté franco- ottavienne de s’exprimer sur le dossier « Ottawa, ville bilingue », un sujet qui tient à coeur à tous les francophones et francophiles du pays et qui a réuni plus de 1200 personnes.

Finalement, Tréva Cousineau a reçu le Prix Florent-Lalonde pour son engagement soutenu à la défense et à la promotion de la francophonie. Cette bénévole active et passionnée a oeuvré pendant plus de 50 ans au service de la francophonie de la province, notamment comme présidente de l’Association canadienne-française de l’Ontario et comme représentante du Nord de l’Association française des Conseils scolaires de l’Ontario. Les noms des gagnants des Prix de reconnaissance de l’AFO de 2017 ont été dévoilés lors du

Grand gala de l’AFO qui s’est tenu dans le cadre du Congrès annuel en cours à Ottawa.

L’AFO a profité de cette soirée de prestige pour souligner les dix ans du Commissariat aux services en français et, par la même occasion, ceux du commissaire en poste, François Boileau. Par cette reconnaissance, l’organisme souhaitait mettre en avant la grande contribution du cet organe et de son représentant au sein de la francophonie de l’Ontario.

Source : AFO