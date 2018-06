Il veut montrer « la musique qui est influencée par le jazz, et la musique qui a influencé le jazz ». C’est comme cela que Josh Grossman, directeur artistique du TD Toronto Jazz Festival, résume le fil rouge de l’événement. La 32e édition, qui commence le 22 juin, s’annonce une nouvelle fois éclectique, dans la lignée des rendez-vous précédents. Des têtes d’affiche telles que Herbie Hancock ont établi certaines traditions du jazz, et beaucoup des groupes qui donneront plus de 175 concerts gratuits s’en inspirent. Ces différentes représentations permettent de découvrir toutes les facettes du jazz.

La programmation prouve que « le jazz n’est pas un seul genre de musique. Il n’y a pas uniquement du jazz des années 1950, mais aussi des mélanges avec du hip-hop, du jazz qui incorpore du rock, de la pop… », poursuit Josh Grossman.

« Si le public croit qu’il sait ce qu’est le jazz, il sera surpris », résume-t-il en livrant une idée directrice du festival. Et si vous pensez que vous n’aimez pas le jazz, vous allez aussi être étonné. « À part quelques petites exceptions, tous les styles de musique seront représentés d’une manière ou d’une autre, dit-il encore. Mais toujours avec un lien avec le jazz. »

Les concerts gratuits se déroulent dans le quartier Bloor-Yorkville. Un endroit facilement accessible en métro, et qui est déjà une destination en soi pour le public et les touristes, explique encore Josh Grossman. D’autres concerts, payants, tels ceux d’Herbie Hancock ou Seal, auront lieu au centre Sony.

Innovation de cette 32e édition, la soirée du 30 juin mettra en lumière des artistes sélectionnés ou lauréats des prix Juno des trois dernières années. « Une grande célébration des musiciens canadiens », reprend le directeur artistique.

Et comme « chaque année » depuis 1987, les artistes francophones seront à l’honneur. « Les scènes de jazz de Montréal ou de Québec sont très intéressantes, poursuit Josh Grossman. Et c’est très excitant de voir ce qu’il se passe en Europe ou en France avec la musique jazz ». Au programme : le Montréalais François Bourassa, le Français Guillaume Perret, etc.

Ce sont toutes ces recettes qui ont fait du festival l’un des rendez-vous du jazz en Amérique du Nord. Et l’événement se renouvelle sans cesse, à l’image de la musique qu’il met en avant. Tout cela sera à découvrir sur scène jusqu’au 1er juillet.

TD Toronto Jazz Festival. Du 22 juin au 1er juillet. Programmation et renseignements : http://torontojazz.com/

PHOTO (crédit: Randall Cook): Les concerts gratuits permettent au plus grand nombre de profiter du jazz.