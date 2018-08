La journée la plus achalandée de l’année à Toronto Pearson est imminente. Le plus grand aéroport du Canada s’apprête à recevoir quelque 166 900 passagers le vendredi 24 août. Ce nouveau record s’inscrit dans la foulée de ce qui s’est avéré être un premier semestre particulièrement occupé pour l’aéroport Pearson de Toronto, qui a connu une hausse du trafic passager de 6 % par rapport à la même période en 2017. Pendant tout l’été, l’aéroport a reçu en moyenne 155 000 passagers par jour. Toronto Pearson s’attend à accueillir environ 10,4 millions de passagers entre la fin de l’année scolaire et la fin de semaine de la fête du Travail.

« Tout au long de l’année, nous travaillons en collaboration avec nos compagnies aériennes et nos agences partenaires afin de nous assurer que Toronto Pearson est prêt à recevoir les voyageurs en provenance de partout au Canada et du monde entier, a affirmé Scott Collier, vice-président, Services des clients et des aérogares, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

« Nous incitons nos passagers à planifier leurs voyages et à considérer l’aéroport comme le point de départ de leurs vacances. Plus de 200 boutiques uniques et restaurants sont là pour répondre à tous les goûts; nous avons de la bonne musique en direct dans nos aérogares, et notre équipe de Toronto Pearson travaille fort afin de vous offrir un point de départ sécuritaire pour vos voyages d’été. »

Les conseils suivants vont aider les voyageurs à accélérer leurs passages dans les aérogares :

Inscrivez-vous pour votre vol avant de quitter la maison.

Ne perdez pas de temps à faire le tour du stationnement; réservez en ligne pour obtenir les meilleurs prix et une place de stationnement garantie.

Si vous allez chercher quelqu’un à l’aéroport, stationnez-vous gratuitement dans l’un de nos Parcs cellulaires, des aires de stationnement à court terme pratiques qui vous sont offertes pour attendre votre passager.

Préparez-vous pour votre contrôle de sécurité en ayant vos documents en main et vos bagages de cabine prêts pour l’inspection.

Si vous partez à l’étranger en empruntant l’aérogare 3, téléchargez l’application de déclaration électronique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cette application vous permet de créer une déclaration douanière pouvant être balayée numériquement, ce qui peut réduire de moitié le temps que vous passez à un kiosque.

Placez toujours vos articles essentiels dans vos bagages à main, par exemple vos objets de valeur et vos médicaments.

Les passagers arrivant au cours de cette période auront également droit d’entendre un peu de culture canadienne grâce à YYZ Live, le programme de divertissement emblématique de l’aéroport international Pearson de Toronto. Produit en partenariat avec la Ville de Toronto, YYZ Live propose un été plein de divertissement musical, avec 75 représentations d’artistes locaux sélectionnés avec soin. Les représentations de YYZ Live sont gratuites et ont lieu à plusieurs endroits de l’aéroport, à 18 h et à 19 h, les jeudi, vendredi et samedi.

SOURCE : Autorité aéroportuaire du Grand Toronto