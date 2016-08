Toronto et Niagara à vol d’oiseau

Toronto est la fois la capitale de l’Ontario et le centre financier et commercial du Canada en plus d’être sa métropole. La région du Niagara figure quant à elle parmi les hauts lieux du tourisme en sol canadien et accueille nombre de congrès et de visiteurs internationaux. Considérant leur importance respective, il n’est pas si surprenant qu’un vol régulier soit établi pour lier ces deux collec-

tivités.

C’est ce que proposera sous peu le transporteur aérien Greater Toronto Airways. Cette petite entreprise se spécialisait jusqu’à maintenant dans les vols récréatifs, c’est-à-dire les tours d’avion destinés uniquement à admirer le paysage d’un point de vue unique. À partir du 15 septembre, la compagnie ajoutera une corde à son arc en offrant des vols entre Niagara-on-the-Lake et Toronto. Il ne faudra qu’une douzaine de minutes pour que l’avion, avec à son bord un maximum de huit passagers, puisse lier l’aéroport Billy Bishop au Niagara District Airport. Le prix pour un aller simple sera d’au moins 85 $ tandis qu’un aller-retour débutera à 159 $.

Eviter les ralentissements

Certains se demanderont si cela en vaut la peine considérant qu’il ne faut que 90 minutes pour parcourir la même distance en voiture. Mais ceux qui font beaucoup de route savent que les choses ne sont pas aussi simple avec les travaux routiers qui encombrent la voie publique la moitié de l’année et les embouteillages monstres qui caractérisent la région du Grand Toronto. D’ailleurs, Greater Toronto Airways offrira ce nouveau vol en partance du Niagara vers Billy Bishop à 8 h 30 alors que le retour s’effectuera à 16 h 30, un horaire manifestement conçu pour cibler ceux qui ne veulent pas subir les heures de pointe sur l’autoroute.

L’entreprise prévoit également varier ses destinations, en commençant par y ajouter Collingwood et la région de Muskoka. En attendant, puisqu’il est facile d’imaginer que les gens d’affaires soient les plus susceptibles d’être intéressés par ces vols rapides et pratiques, la classe politique du Niagara se réjouit de cette occasion de stimuler l’économie

locale.

Philippe Thivierge