Il y a manifestement une association pour chaque profession, incluant celle qu’occupe Me François Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario. En effet, ce dernier aura l’occasion de rencontrer ses confrères les 26 et 27 juin 2019 à Toronto à l’occasion de la VIe Conférence annuelle de l’Association internationale des commissaires linguistiques.

Cet événement sera organisé par le Commissariat aux services en français de l’Ontario et réunira non seulement des commissaires de partout dans le monde mais également de hauts fonctionnaires, des représentants gouvernementaux, des ombudsmans, des universitaires et des membres d’organismes communautaires. Le programme des congressistes promet d’être chargé puisqu’il y sera question du rôle des ombudsmans dans la protection des minorités linguistiques de même que de leurs actions favorisant l’intégration sociale, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les sociétés où se côtoient plusieurs langues et cultures.

De plus, une attention particulière sera consacrée aux langues autochtones et aux institutions participant à leur sauvegarde et à leur promotion. Les avancées technologiques et leurs conséquences sur la protection des langues en milieu minoritaire seront également discutées par les nombreux congressistes qui viendront d’aussi loin que de Belgique, du Kosovo ou de la Catalogne, mais aussi de plus près, tels que du Nouveau-Brunswick ou des Territoires-du-Nord-Ouest.

En effet, les éternels débats sur la langue qui agitent la francophonie ontarienne font parfois perdre de vue que les mêmes questions et défis existent ailleurs. D’autres peuples sont confrontés à la fragilité de leur idiome, que ce soit parce qu’ils ont été victimes de politiques assimilatrices ou parce que l’attraction culturelle exercée par une écrasante majorité est difficile à contrebalancer. Les congrès de cette association internationale fondée en 2014 permettent à ces minorités d’échanger sur leurs expériences et d’apprendre les unes des autres.

En termes de pratiques exemplaires et d’initiatives fructueuses, les Franco-Ontariens en auront sans doute beaucoup à dire lors de ce congrès et nul doute que les intervenants d’ici trouveront dans les témoignages des autres de quoi s’inspirer.

PHOTO : Me François Boileau