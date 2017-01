The Six se raconte

« The Six ». C’est, dit-on, le rappeur Drake qui a popularisé le surnom de Toronto. Un surnom repris largement à l’heure actuelle par tous les instagrammeurs les plus populaires de la ville.

D’où vient le surnom? Pour qui? Pourquoi? Les histoires divergent. Quoi qu’il en soit, The Six s’est imposé et cela la Ville l’a bien intégré. Elle le mettra d’ailleurs à l’honneur à l’occasion du 150e anniversaire du Canada lors d’une future exposition mettant en vedette les Torontois eux-mêmes.

Le jeu est simple et ouvert à tous. Proposer en six mots quelque chose d’essentiel sur soi-même afin d’offrir une démonstration des différentes vies qui peuplent et font de la capitale onatrienne, la ville qu’elle est aujourd’hui.

Le projet artistique mené par le Département des arts et de la culture de la Ville se nomme My City My Six (MCM6). Les Torontois sont invités à partager leurs histoires en six mots par courriel (les soumissions se font à l’adresse culturalhotspot@toronto.ca) ou à l’occasion d’évènements spéciaux jusqu’au mois de mai.

La Ville reprend ici le concept de l’histoire en six mots popularisée par le magazine Smith mais également, un ancien défi lancé à l’écrivain américain Ernest Hemingway à qui il avait été demandé de raconter une histoire en six mots. Ce dernier avait alors répondu : « For Sale: baby shoes, never worn » (À vendre : chaussures pour bébé, jamais portées). Les Torontois seront-ils faire preuve d’autant d’imagination?

C’est un jury composé pour l’occasion et dont la poétesse Anne Michaels fera partie qui sera responsable de sélectionner les meilleures histoires. Ces multitudes de mots dessineront la future exposition My City My Six. Elle s’affichera un peu partout dans la ville au printemps. Arrêts d’autobus, panneaux d’affichage et autres espaces publics raconteront tous en cœur ce qu’est The Six. De quoi récolter de jolies histoires en attendant les transports en commun et découvrir la ville d’un nouvel œil.

Et vous, quelle est votre histoire en six mots?