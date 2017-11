Le centre de santé communautaire (CSC) TAIBU, établi à Scarborough, fait la promotion depuis 2008 des communautés saines et dynamiques, et vise à réduire les disparités pour les communautés radicalisées et marginalisées, identifie les besoins et priorités de cette population à travers un processus d’engagement communautaire. Le Centre offre également des services de santé primaires en français et autres ateliers pour sa communauté immigrante francophone.

Depuis août dernier, la promotrice francophone du CSC Taibu, Darling Émile, a organisé une série d’activités dont trois cuisines communautaires et trois ateliers d’art pour les communautés noire, francophone et autochtone dans le cadre d’une subvention de Patrimoine canadien pour le projet Carrefour de dialogues et d’échanges multiculturels. Le dimanche 19 novembre, TAIBU présentait le dernier de ces événements intitulé Multicultural Crossroads (carrefour multiculturel), un banquet de clôture pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et la richesse multiculturelle de sa clientèle.

Plus de 200 personnes ont rejoint la fête au Markham Convention Centre à Scarborough pour un buffet offrant une variété impressionnante de mets autochtones, caribéens, africains et canadiens, une soirée de danse, de chant et de musique.

Les festivités ont débuté par une cérémonie de purification du site présentée par une troupe autochtone (tambour, chant et danse). Puis des jeunes de différentes cultures sont entrés dans la salle pour un défilé des nations jusqu’à l’estrade. Les participants ont ensuite chanté avec la foule les hymnes nationaux canadien et noir.

Par la suite, le directeur général du CSC TAIBU, Liben Gebremikael, a souhaité la bienvenue en plusieurs langues à l’auditoire et invité quelques politiciens à prendre la parole. Parmi ceux-ci, le député provincial Raymond Cho (Scarborough-Rouge River), la députée fédérale Celina Caesar-Chavannes (Whitby) et le député fédéral Shaun Chen (Scarborough Nord). Ce dernier a remis au nom du gouvernement canadien un certificat de reconnaissance pour l’organisme à M. Gebremikael et à la présidente du conseil d’administration, Debra Wight.

Une vidéo de ce qui a été réalisé jusqu’à présent cette année pour les communautés ciblées a été présentée. Outre la cuisine communautaire et les ateliers d’art, les spectateurs ont pu voir des élèves participer à un camp de journée pédagogique francophone, et entendre deux témoignages décrivant bien les défis que rencontrent les nouveaux arrivants dans le secteur, et ce qu’un organisme comme le CSC TAIBU peut faire pour les aider à s’intégrer.

La première expérience d’intégration racontée était celle d’une autochtone originaire de la Colombie-Britannique qui a été adoptée par un couple « blanc » de la région, mais qui n’a pas délaissé pour autant les coutumes et usages de ses origines culturelles. L’autre témoignage d’intégration était celui d’un Haïtien arrivé il y a trois ans et qui a démontré son appréciation du Canada et de son multiculturalisme, « la force du pays » selon lui.

Des artistes ont par la suite défilé sur scène pour animer le banquet, dont une prestation d’Amadou Kienou, danseur et musicien multi-instrumentiste burkinabé. Les gens ont pu défiler dans le hall d’entrée du site pour se servir au buffet et admirer sur un des murs les dessins créés par des participants de tous âges aux ateliers d’art. Ils devaient illustrer, entre autres, l’impact des défis de leur intégration au Canada pour leur santé mentale et leur bien-être. Un exercice assez révélateur pour plusieurs d’entre eux.

Le gala s’est achevé par la reconnaissance d’une trentaine de bénévoles du CSC TAIBU, des personnes qui ont grandement contribué au succès de ses activités, et une danse.