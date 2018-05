Après 10 années à la barre de l’organisme, Sylvie Landry quitte la présidence de l’ACFO Durham-Peterborough (ACFO-DP) dont le poste sera maintenant assuré par Achille Fossi. C’est ce qui a été annoncé lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 24 mai dernier dans les locaux du Centre communautaire L’Amicale à Whitby.

M. Fossi est docteur en linguistique et enseignant de formation et de carrière. Il est connu dans cette région pour son engagement communautaire à titre de bénévole dans les conseils d’écoles, et au sein de conseils d’administration tels que ceux de l’ACFO-DP, le club optimiste francophone de Durham et l’Association Famille de l’Est.

« Comme président de l’ACFO-DP, mon action s’inscrit dans la continuité de celle de mes prédécesseurs. Je compte travailler au rassemblement et à l’épanouissement économique, social et culturel de tous les francophones et francophiles de notre région », indiquait M. Fossi dans son discours d’acceptation.

Pour la présidente sortante, elle présentait son 10e et dernier rapport annuel avec beaucoup d’émotion. « C’est un rapport qui est à la fois difficile à rédiger car au cours des dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer des francophones et francophiles extraordinaires à travers l’Ontario et, pour cela, je vous en suis reconnaissante, raconte Sylvie Landry. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée. Le travail n’est pas terminé, entre autres la désignation et la reconnaissance des francophones de Durham, et en Ontario. Je crois fermement que nous y arriverons un jour. »

Dans les activités mentionnées dans son rapport, la campagne Bonjour/Welcome au cours de laquelle 13 partenaires se sont joints afin d’inciter et d’encourager, chacun dans leur milieu, les consommateurs à demander leurs services en français, et les entreprises à offrir les services dans les deux langues officielles.

Les membres du conseil d’administration (CA) ont remis à Mme Landry une gerbe de fleurs pour souligner son engagement au cours de cette dernière décennie et l’ont bien avisée, en clin d’œil, qu’elle restera active au sein de la communauté dans son rôle de présidente sortante. Les autres membres du CA sont Bertod Wandji (vice-président), Ginette St-Martin (trésorière), Nicole Hodge (secrétaire), et les directeurs Christine Bloomfield, Raymond Giguère, Julie Marleau-Soucy, Frédéric Ngan Simb, André Savard, Bernadette Sidieu et Karelle Sikapi.

Les membres ont également assisté à une présentation de Nathalie Robert, coordonnatrice de l’éducation à la population de la Société Alzheimer sur les services offerts en français et la démographie des francophones de la région au nombre de 9705. Elle a demandé aux membres de l’Assemblée de l’aider à atteindre l’objectif fixé par ses bailleurs de fonds d’atteindre 300 clients pour conserver le financement de l’offre de services en français. Finalement, le nouveau président M. Fossi a invité les membres à voter le 7 juin prochain pour le parti qui, selon eux, défendra le mieux les intérêts des francophones de l’Ontario.

PHOTO : Sylvie Landry (à droite) reçoit une gerbe de fleurs des mains de la secrétaire du CA, Nicole Hodge