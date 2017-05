Sylvie Landry (Pickering) et Thierry Lasserre (Toronto) sont parmi les récipiendaires du Sud-Ouest ontarien à avoir été décorés de l’Ordre de la Pléiade à Queens’s Park, le lundi 24 avril. La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures – une initiative de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie – vise à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario.

La lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell, et la présidente de la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), la députée France Gélinas, ont remis les médailles de l’Ordre de la Pléiade de 2017 pour contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne à six personnes lors d’une cérémonie d’investiture tenue à la Législature ontarienne.

Les récipiendaires sont Madeleine Meilleur d’Ottawa (élevée au grade de Commandeure), Gaétan Gervais de Sudbury (grade d’Officier), Marcel Gibeault d’Orléans, Sylvie Landry de Pickering, Thierry Lasserre de Toronto et Gérard Malo de Windsor (grade de Chevalier).

Dans son introduction, Mme Dowdeswell a parlé de l’importance du 150e anniversaire de la Confédération canadienne et a rendu hommage aux Autochtones de l’Ontario.

Puis, elle a décrit les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade comme « des gens qui ont bâti des ponts entre les communautés pour le mieux-être de la francophonie ontarienne ».

Puis, Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones et représentante du Parti libéral, a pris la parole. « Le point commun entre ces candidats réside dans leur fierté francophone, quel que soit leur champ d’action ou leur lieu d’origine », dit-elle. La ministre les a remerciés pour leurs efforts et leur passion.

Son intervention a été suivie de celle de Gila Martow. La députée du Parti progressiste-conservateur a exprimé sa fierté d’être francophile, et du fait que les trois partis politiques à Queen’s Park ont voté récemment en faveur de faire de la chanson Notre Place de Paul Demers l’hymne des Franco-Ontariens. Elle en a cité quelques paroles avec beaucoup d’émotion.

Pour sa part, le député néo-démocrate Michael Mantha a félicité les six candidats avant la cérémonie officielle d’investiture.

Après les interventions des représentants politiques, le maître de cérémonie et chef du protocole John Inca Anderson a tracé le parcours des candidats avant leur investiture.

Ainsi, pour Mme Landry, il a souligné « qu’elle s’est surtout investie dans la communauté francophone de la région de Durham à titre de conseillère scolaire pour le Conseil Viamonde depuis 15 ans, et comme présidente de l’ACFO Durham-Peterborough depuis 2008. Cette native du Nouveau-Bruswick s’est également dévouée dans le dossier de la désignation de la région d’Oshawa qu’elle a bien l’intention de compléter avec succès.

Le maître de cérémonie a également mis en valeur le rôle M. Lasserre, comme directeur général de l’Alliance française de Toronto depuis 2013. « Sous sa direction, l’organisme a ouvert un théâtre et une librairie francophone. De plus, il poursuit son implication au sein de la Police métropolitaine de Toronto, et autres organismes de la Ville reine, dont le Corridor culturel de la rue Bloor, le Conseil de la coopération de l’Ontario. »

Après avoir illustré le parcours de chacun des récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade, Mmes Dowdeswell et Gélinas leur ont alors remis les insignes de l’Ordre. Puis, la cérémonie s’est terminée avec l’hymne national du Canada et le départ de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario.

Photo : Sylvie Landry, conseillère scolaire pour le Conseil Viamonde, et Thierry Lasserre, directeur général de l’Alliance française de Toronto.