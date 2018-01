Le 17 janvier avait lieu au Collège Boréal une foire d’emploi bilingue. Plus de 20 employeurs avaient répondu positivement à l’invitation de l’établissement et étaient présents de 11 h à 15 h avec des offres d’emploi bilingue, en anglais et en français.

Pour plaire à un maximum de demandeurs d’emploi, différents secteur d’activité étaient représentés, telles que les banques, avec TD et RBC, et l’éducation, avec les deux conseils scolaires francophones MonAvenir et Viamonde. Le Toronto District School Board avait également une table et proposait des offres d’emploi très variées en anglais. Autre secteur : les médias, avec Groupe Média TFO qui recrute, entre autres, en production audiovisuelle et communication. Citons également le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels qui avait fait le déplacement.

Les candidats ont eu la possibilité de discuter en tête à tête avec les employeurs et ainsi mieux découvrir leurs attentes, les critères et les compétences recherchées. Un curriculum vitae envoyé par courriel est assez impersonnel. C’est donc un avantage pour le recruteur de faire la connaissance des candidats au cours des salons d’emploi. « Ce processus est gagnant pour les deux », a indiqué Jean-François Rose, Chef Programmes et services du Collège Boréal.

Cette foire d’emploi a rassemblé plus de 250 chercheurs d’emploi de tous les âges, un succès qui réjouit Jean-François Rose. « Nous sommes très satisfait », a-t-il ajouté. De plus, cette période de l’année est très propice à la mise en place de ce type d’événement et Jean-François Rose le confirme. « Nous pensons qu’il y avait un besoin de faire cette foire d’emploi bilingue. Je pense que le début d’année était un moment approprié pour l’organiser » a-t-il confié.

Le service d’emploi était présent sur place pour répondre aux multiples questions et a donné des conseils personnalisés aux postulants, que ce soit sur leur CV ou sur leur lettre de motivation. C’est une aide qui est aussi apportée par l’établissement tout au long de l’année. En outre, pour les candidats qui ne connaissent pas bien le français et/ou l’anglais, des cours sont dispensés pendant l’année. « Nous voulons aider à contrer la barrière de la langue » a glissé Jean-François Rose. Ils aideront ainsi les candidats à mieux s’intégrer sur le marché de l’emploi. Le Collège Boréal aide aussi l’employeur avec « un appui financier » pour le recrutement.

Au printemps aura lieu la prochaine foire d’emploi. « Certains employeurs vont revenir. Nous en aurons aussi de nouveaux », a conclu M. Rose.