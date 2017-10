Le Centre francophone de Toronto (CFT) a organisé le jeudi 19 octobre pour une cinquième année consécutive sa foire d’emplois bilingue au Metro Hall, au centre-ville.

Le CFT a fait beaucoup de publicité pour l’événement par le biais des réseaux sociaux, courriels et fax à des organismes communautaires, des écoles francophones et universités un peu partout, a indiqué Myrlande Pierre, une des organisatrices.

« Nous avons plusieurs canaux de communication », ajoute Marine Hascoët, directrice des Services d’emplois, et cette stratégie s’est avérée payante.

En effet, des centaines de francophones et francophiles chercheurs d’emploi se sont rendus en grand nombre à ce salon auquel participaient 25 entreprises dont Groupe Média TFO, Radio-Canada, Bell, CI Financial, BMO, Banque TD, etc.

Pour aider les candidats, les Services d’emploi du CFT offraient des ateliers axés sur la façon de se présenter, de se vendre, etc. Les demandeurs d’emploi ont-ils retenu les conseils de Mme Pierre?

Cynthia, représentante de la société CI Financial, n’a vu qu’un chercheur d’emploi qui avait l’air motivé, et sur la centaine de curriculum vitae (CV) recueillis, trois ont retenu son attention. « Je pense que les candidats sous-estiment les rencontres individuelles et mettent beaucoup l’accent sur leur CV. Si vous venez à une foire d’emplois, vous êtes en entrevue dès que vous y mettez les pieds », fait-elle valoir.

Pour sa part, Julie Labrie, présidente de BlueSky Personnel Solutions depuis 2001, était satisfaite de sa participation et du bon flux de candidats. Elle a vu plus de 75 personnes. « Il y avait des candidats dans tous les domaines, certains étaient même surqualifiés », ajoute-t-elle.

Tam Nung du Groupe Média TFO le confirme. « Ça se passe très bien, au-delà de nos espérances, dit-il. Nous avons vu une cinquantaine de candidats et plusieurs d’entre eux étaient de très bons candidats qui correspondent exactement à ce nous recherchons. »

Beaucoup de chercheurs d’emplois présents étaient des jeunes ayant immigré récemment au Canada. C’est le cas de Aisling O’Donnell , Irlandaise francophile ayant vécu en France et venue tenter sa chance au Canada il y a un mois.

« C’est toujours bien de rencontrer des entreprises, de voir celles qui sont à la recherche de personnel bilingue », mentionne-t-elle. La jeune fille émet néanmoins quelques réserves et ne sait pas si cette foire sera très bénéfique pour sa recherche d’emploi. « Je suis mitigée », confie-t-elle.

Arrivé de France il y a un mois, Emmanuel Navarre ne savait pas trop à quoi s’attendre en arrivant sur place. « Il y a beaucoup d’entreprises, ce qui permet de rencontrer pas mal de recruteurs, indique le jeune homme, dit-il. Mais pour moi qui ai de l’expérience, les postes offerts sont plutôt très juniors, spécialistes de Service à la clientèle et administration. »

Alexandre Dang, volontaire et également chercheur d’emploi relativise : « C’était une expérience positive. En tant que bénévole, ça nous permet d’avoir des contacts privilégiés avec les employeurs ».

Employeurs comme candidats retirent une expérience positive de cette foire d’emplois qu’ils ont trouvée bien organisée.

Photo : Les organisatrices Marie-Andrée Binet, Marlyse Mouangue et Myrlande Pierre.