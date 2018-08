Le soccer est un sport populaire qui fait déplacer les foules et le Centre francophone de Toronto (CFT) l’a bien compris. Depuis 10 ans, il organise un tournoi qui lui est dédié et qui est devenu au fil des années très populaire auprès de la communauté francophone du Grand Toronto.

« Il y a 10 ans, nous n’étions pas nombreux à participer à l’événement. Il y avait seulement les employés et bénévoles du Centre Francophone », confie Patrick Bizindavyi, agent de Communications et Relations Communautaires. Il ajoute: « À l’époque, Seydou, qui était bénévole, avait participé à la première édition. Aujourd’hui, il est employé du CFT et c’est lui qui a organisé l’événement ».

Depuis 2008, la journée a bien changé. Pour faire venir plus de monde, le CFT a décidé de mettre en place un pique-nique communautaire en parallèle au tournoi de soccer. « Ça a permis de faire venir les familles », confie M. Bizindavyi. Et cette stratégie a fonctionné. Avec plus d’une centaine de francophones au compteur, la journée fut un succès, ce qui a ravi l’agent de Communications : « On est vraiment très content de cette édition ». Et le CFT avait tout prévu : les participants ont eu droit à une collation dès leur arrivée à l’école Étienne-Brûlé et à un déjeuner en musique grâce au son de DJ Maeda, très connu dans la communauté francophone.

Sur la pelouse de l’école, les équipes de soccer se sont affrontés. Il y avait les tout-petits : « Ils n’ont pas joué très longtemps, 10 minutes environ, mais c’est déjà très bien » commente M. Bizindavyi. Après l’effort, le réconfort : les bambins ont pu déguster des pâtisseries et se faire maquiller.

Les grands, eux, ont pris l’exercice au sérieux. Il faut dire qu’il y avait un trophée pour l’équipe gagnante. Les équipes mixtes, les Bleus et les Oranges, se sont formées sur place et furent composées de francophones de 15 ans et plus venus d’un peu partout dans la région.

La prochaine activité du CFT sera aux chutes du Niagara en août. Pour cette activité, il faudra néanmoins réserver sa place car deux autobus seulement partiront de Toronto.

PHOTO: Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du CFT, entourée des gagnants du tournois