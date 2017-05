A la veille du Gala des prix Trille Or, la « Soirée industrie » organisée le 4 mai par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) a consacré 13 artistes et professionnels de l’industrie de la musique franco-canadienne, dont deux Franco-Ontariens. Le chanteur, comédien et animateur de radio, Stef Paquette, a raflé le prix Export Ontario qui récompense l’artiste de l’Ontario s’étant le plus illustré à l’extérieur de la province. Le musicien, réalisateur et compositeur Daniel Bédard remporte, quant à lui, le prix Hommage pour ses 35 ans de carrière.

Le prix Export Ouest revient à Anique Granger, artiste francophone de l’Ouest s’étant le plus illustrée à l’extérieur de sa région. Dans l’Shed s’adjuge le prix Export Québec ; Caroline Savoie, Export Acadie ; Pandaléon (Atone) meilleur réalisation/arrangements ; Pandaléon et Nicolas Séguin (Atone), meilleure prise de son et meilleur mixage ; Amélie & Les Singes Bleus, coup de cœur des médias ; Shawn Jobin (Fou), meilleur vidéoclip ; Ponteix (graphiste : Stephanie Kuse), meilleure conception visuelle ; Céleste Lévis, meilleure présence web ; José Bertrand (JKB Communications), prix Impact-Industrie ; tandis que Pierre Rivard s’adjuge le prix Bâtisseur Paul-Demers.

C’est ce soir, vendredi 5 mai, dès 20 h, que le Gala des prix Trille Or célèbre les artistes ayant marqué l’industrie musicale franco-canadienne depuis les deux dernières années. Le chanteur Mehdi Cayenne est nominé dans 11 catégories, dont celles de meilleur interprète masculin et de meilleur album. Pour la toute première fois, le Gala sera télédiffusé d’un bout à l’autre du pays avec Unis TV. Les internautes pourront également profiter du visionnement de ce Gala en suivant l’émission en direct sur le site web ainsi que sur la page Facebook d’Unis TV.

Photo : Stef Paquette au concours LOL-Mort de rire 2017 à Brampton.