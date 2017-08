Le festival Sail-In Cinema a battu son plein du 18 au 20 août. La septième édition en plein air et au bord du lac Ontario a ravi des milliers de spectateurs.

C’est à l’occasion du 100e anniversaire de Ports Toronto, il y a sept ans que Sail-In Cinema a vu le jour. Depuis, le succès est au rendez-vous. Et cette année ne fait pas exception.

Malgré le temps peu clément et le report de la soirée du jeudi pour cause de pluie au dimanche, les Torontois se sont quand même déplacés par milliers à Sugar Beach la fin de semaine dernière. Petite particularité du festival, l’écran géant installé sur une berge flottante à quelques mètres de la plage est accessible également aux plaisanciers qui, de leurs bateaux, peuvent ainsi regarder le film. Et cette idée originale a attiré une quinzaine de bateaux chaque soir.

Sail-In Cinema est un festival très populaire auprès de la communauté, explique Deborah Wilson, vice-présidente des communications de Ports Toronto. Chaque année en mai, Ports Toronto met en ligne une liste de films et ce sont les citoyens de la Ville reine qui votent et choisissent les œuvres qui seront projetées.

Avec plus de 5000 votes reçus cette année, ce sont les films Indiana Jones et le temple perdu, La Belle et la bête et Édouard aux mains d’argent qui ont reçu les voix du public. Un public qui, pour avoir de bonnes places, arrive plus de deux heures avant le début du spectacle. Il profite ainsi de la vue qu’offre Sugar Beach et des nombreux kiosques sur place.

Participation à des jeux concours, achat de nourriture, popcorn et café gratuit, groupe de la marine qui joue quelques morceaux de musique : tout est fait pour plaire au plus grand nombre.

Un festival unique en son genre, selon Deborah Wilson. Elle ajoute que c’est vraiment une expérience positive pour le public qui vient généralement en famille. Rendez-vous en août prochain pour la prochaine édition du Sail-In Cinema!