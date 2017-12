Depuis le 17 décembre, le réseau de la Compagnie de transport de Toronto (CTT) s’est agrandit de six nouvelles stations de métro dans le nord-ouest de Ville reine. Downsview Park, Finch Ouest, Université York, Pioneer Village, autoroute 407 et Vaughan Metropolitan Centre complètent ainsi la ligne 1.

C’est la prolongation la plus importante du métro depuis plus de 40 ans. Pour fêter le nouveau tronçon, les transports en commun de la CTT étaient gratuits le dimanche 17 décembre.

Cette initiative a attiré beaucoup de monde, surtout sur les nouvelles stations. Les Torontois ont pris le temps de découvrir le nouveau réseau et se sont extasiés, entre autres, devant le design multicolore de Finch Ouest ou l’entrée de Pioneer Village.

Certains arboraient une épinglette à l’effigie de la « ligne 1 du métro » et avaient à la main une affiche du nouveau plan du système de transport. La station qui a attiré le plus de monde est sans aucun doute celle du Vaughan Metropolitan Centre. Certains croyaient à tort qu’elle était située à côté du centre commercial Vaughan Mills, ce qui n’est pas tout à fait le cas. En effet, ce dernier est situé à une quinzaine de minutes d’autobus à partir de cette même station.

Cette grande ouverture en a ravi plus d’un. C’est le cas de Nirupa Lawuna Hewage qui considère que ces nouvelles stations vont changer sa vie positivement. « J’ai toujours vécu dans le quartier de l’Université York. Pour moi, c’est un grand changement, Je vais mettre beaucoup moins de temps pour aller au centre-ville de Toronto ». Et pour cause, du Vaughan Metropolitan Centre à Sheppard Ouest, l’utilisateur ne mettra que 14 minutes, et 42 minutes pour aller à Union.

Pour Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario, c’est une mini révolution dans la vie des Torontois : « La prolongation de la ligne de métro à Vaughan est la plus importante jamais réalisée en une génération et l’une des plus importantes de l’histoire récente de l’Amérique du Nord. Cet investissement historique fera une réelle différence dans la vie des habitants de la région. Il appuiera l’essor de la région du Grand Toronto en permettant aux gens de se rendre plus rapidement et facilement à leur travail ou établissement d’enseignement, ou à n’importe quelle destination. ».

Un accès plus facile pour les habitants de la région de York. On estime que le prolongement de la Ligne 1 augmentera de 36 millions le nombre de déplacements en transport en commun et éliminera 30 millions de déplacements en voiture par année.

Le réseau de la CTT s’est donc agrandi, mais par rapport à d’autres métropoles comme New York, Paris et Londres, il n’est pas très vaste et dense. Ainsi, de nouvelles stations pourraient voir le jour dans les prochaines années. Le maire de Toronto, John Tory, l’assure : « Il s’agit de la première extension du métro en 15 ans et nous n’attendrons certainement pas 15 années de plus pour développer notre réseau de transport en commun. ».