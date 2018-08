Pour une quatrième année, les 11 et 12 août derniers, se tenait, au David Pecaut Square, le festival Sweetery (Sucreries). Au centre de l’immense terrain situé près des rues King Ouest et John, entre le Roy Thomson Hall et le Metro Hall, des centaines de visiteurs se promènent parmi les divers kiosques à la recherche d’un dessert inusité ou familier. C’est selon.

Bon nombre d’entre eux choisissent ensuite d’aller déguster leur petite gâterie bien assis, à l’ombre, sous l’un des nombreux parasols rouge et blanc disposés ça et là dans le parc.

Barbes à papa gigantesques, pâtisseries grecques ou indiennes, beignes, crème glacée aux parfums des plus invitants, tartelettes, croissants, chocolatines, jus de fruits, etc. ne manquent pas de chatouiller les papilles gustatives des intéressés tandis que sur la scène, des groupes de musiciens (jazz, pop, folk, rock, blues) se succèdent et ajoutent de l’ambiance sur le site.