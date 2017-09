Scarborough a vécu les samedi 26 et dimanche 27 août au rythme de la musique et des arts de l’Afrique et des Caraïbes. Plusieurs milliers de personnes se sont joints à la sixième édition de l’Afro-Carib Fest dans le square Albert Campbell, devant le Scarborough Civic Centre.

Les ateliers de peinture sur visage et de tambours ont attiré de nombreux enfants, tandis que les compétitions de danses battaient leur plein, dans une ambiance décontractée, avec pour jury le public tout entier, votant à main levée pour ses candidats préférés.

Côté musical, on retrouvait sur scène une touche francophone représentée par Fumu Jahmez. Le danseur, chanteur et poète d’origine congolaise, apprenti interprète au sein de la compagnie COBA (Collective of Black Artists) de Toronto, a offert un spectacle à son image : créer pour unir et inspirer.

Les percussionnistes du Burundi Drumming Toronto ont aussi fait tonner en cadence leur tambour d’Umurisho, selon une technique traditionnelle respectée. Ces représentants du folklore burundais ont pleinement contribué à la richesse d’une culture plurielle.

La diversité, c’est exactement le terme qui qualifie l’Afro-Carib Fest selon Jacques Yamdjie, responsable du volet francophone de l’événement. « Les Torontois sont profondément attachés à la diversité. La culture africaine et caribéenne est multiple et constitue la genèse de la culture mondiale, tant dans la musique, la danse, l’artisanat ou encore la gastronomie. C’est la raison pour laquelle le public vient toujours plus nombreux d’année en année au festival, à tel point qu’on a songé un temps à le déplacer dans un lieu plus spacieux. »

Mission accomplie pour les bénévoles du Centre de développement des compétences. Organisatrice de l’événement, l’association à but non lucratif se donne pour mission, depuis 1993, d’améliorer l’autosuffisance sanitaire, sociale, culturelle, économique et de bien-être des réfugiés, des nouveaux immigrants, des enfants et des femmes.

Photo : ambiance festive devant le Scarborough Civic Centre.