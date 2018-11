Oasis et son programme Tremplin organise régulièrement des mini-conférences. Lors de son dernier événement en date, l’organisme avait invité Darine BenAmara, fondatrice de The Smart Woman, une plateforme qui fournit aux femmes professionnelles et entrepreneures les outils pour réseauter.

Ayant vécu dans plus de 10 pays, Darine BenAmara a rencontré de nombreuses femmes avec des profils différents. Peu importe leur situation géographique, économique, leur religion, leur culture et leur statut social – dirigeante d’entreprise, employés, pigistes, entrepreneures –, les femmes partagent les mêmes enjeux et défis quand elles doivent faire du réseautage, c’est-à-dire: la confiance en soi, le doute et la connaissance de soi. « On pense qu’on n’est jamais assez qualifié, qu’on n’a jamais assez d’expérience. Il nous manque toujours quelque chose pour nous mettre de l’avant », confie Darine BenAmara.

À travers cette mini-formation d’une heure Darine BenAmara a donc donné pleins de conseils pratiques et faciles à mettre en place pour réussir son réseautage. Et autant dire que pour réussir son réseautage il faut s’en donner les moyens. Tout commence en amont, au moment de choisir sa soirée. Avec Facebook, Twitter et le site Meet-up, les événements ne manquent pas. Il y en a tellement qu’on peut même être perdus. Des recherches s’imposent donc et il est nécessaire de se poser les bonnes questions : pourquoi je choisi cette soirée et pas une autre, comment je vais aborder cette soirée?

Darine BenAmara insiste aussi sur le fait que la préparation est l’une des clés du succès. « Avec une bonne préparation, les gens ont moins d’anxiété à l’idée d’aller réseauter », confie la femme d’affaires.

Une fois sur place, on redoute souvent d’aller se présenter et c’est souvent à ce moment-là qu’on fait des erreurs. « Beaucoup vont dire ce qu’ils font. Je suis chargée de projet et je travaille sur tel projet. À cette soirée, il y a peut être des centaines de personnes qui font la même chose », mais alors comment se démarquer des autres?

« Les gens ne veulent pas savoir ce que tu fais mais qui tu es. Ce n’est pas avec ton résumé que tu vas attiser la curiosité des gens, c’est avec qui tu es et ta passion. Tu dois connecter à un niveau émotionnel et humain. » Il est également possible de parler de ces soft skills, ces fameuses compétences non techniques dont tout le monde parle, qu’on retrouve dans les offres d’emploi et qu’on néglige trop souvent et qui pourtant sont essentielles, selon Darine BenAmara.

Après avoir réseauté en soirée, on pense que le travail est terminé, que la mission est accomplie vu qu’on a récolté plusieurs cartes d’affaires, et bien détrompez-vous! On oublie une chose essentielle : relancer. « 92 % des gens ne relancent pas. Ça veut dire que vous avez fait du réseautage pour rien. Une relation d’affaires se construit comme une relation d’amitié », ajoute la fondatrice de The Smart Woman.

Au cours de la soirée, Darine BenAmara a fait des exercices, une bonne manière de mettre en pratique les conseils donnés. Avec tous ces outils en main, vous aborderez votre prochaine soirée de réseautage différemment.

PHOTO : Darine BenAmara, fondatrice de The Smart Woman, une plateforme qui fournit aux femmes professionnelles et entrepreneures les outils pour réseauter.