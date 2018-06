La communauté francophone regorge de talents et Magalie R. Bazinet en fait partie. Originaire du Québec, la jeune femme est slameuse, comédienne, danseuse, metteur en scène et dramaturge.

La dramaturge a écrit cette année une pièce de théâtre, SARA, dans laquelle elle joue le rôle titre. Cette pièce « suit la vie d’une strip-teaseuse, Sara, qui souhaite quitter sa vie toxique et effleure l’espoir d’un nouvel avenir grâce à ses talents de slameuse poétique ».

L’idée de cette pièce lui trotte dans la tête depuis longtemps. « Quand j’étais au Collège George-Brown, en théâtre, les étudiants de troisième année faisaient un spectacle monologue. Tu étais libre de faire ce que tu voulais. J’étais en première année à cette époque-là. Je m’étais dit qu’en troisième année, je le ferais. La vie a fait en sorte que je n’ai pas continué l’école. »

Elle n’abandonne pas pour autant de concrétiser ce projet. L’automne dernier, elle postule au Festival Fringe de Montréal et arrive deuxième sur la liste d’attente. « Quand on arrive à cette place, tu es certaine de rentrer. J’ai été vraiment chanceuse. Je me suis alors dit, mais qu’est-ce que je vais faire ? », confie la jeune femme.

Elle a le choix entre mettre en scène une pièce déjà publiée, mais les droits d’auteur coûtent 500 $, ou faire sa propre pièce. « J’ai préféré mettre cet argent autre part. Mes amis me disaient, tu sais Magalie, tu pourrais écrire une pièce qui montre un peu tous tes talents d’actrice, de gymnaste, de danseuse, de slameuse poétique. Je me suis dit, mais comment je fais faire pour mettre tout ça dans une seule pièce. Et pourquoi pas avoir une strip-teaseuse qui fait de la poésie? C’est original », glisse-t-elle.

Au mois de février, elle se met alors au travail et rédige en quelques semaines le premier jet de SARA, une pièce avec un personnage féminin et trois personnages masculins. « Il s’agit d’une œuvre originale et poignante », ajoute la jeune femme.

Le 8 mars, elle organise une lecture et invite ses amis à jouer la pièce. « La metteure en scène et moi prenions des notes, nous regardions ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Nous voulions voir ce qu’ils avaient aimé et moins aimé. Mes amis ont trouvé que la pièce était bonne et qu’il n’y avait pas beaucoup de choses à changer. Je ne suis pas écrivaine de formation, mais comédienne. C’est vraiment motivant d’avoir ce type de commentaires. » Ces retours positifs l’ont confortée dans son projet. Elle repart alors en écriture jusqu’au début mai afin de finaliser la rédaction.

Une pièce de théâtre, ça ne se monte pas toute seule et la jeune femme en est consciente. Pour l’aider dans cette aventure, elle fait donc appel à Jessie Nadeau, une amie de longue date, pour la mise en scène et à Florent Deschênes pour interpréter les trois rôles masculins. Après plusieurs semaines de répétitions acharnées, le trio est enfin prêt à monter sur la scène montréalaise et à affronter le public. Après le Fringe, la jeune femme transportera SARA au RED Sandcastle Theatre de Toronto les 21, 22 et 23 juin. La pièce sera présentée en français avec surtitres en anglais.