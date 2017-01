Saint Frère André inspire « son école » à Toronto

C’est un rêve devenu réalité qui a été dévoilé à la chapelle de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André devant plusieurs membres de la communauté réunis pour l’occasion. Après plusieurs mois de gestation, l’école a levé le voile sur une série de vitraux et un reliquaire afin de rendre hommage à son saint-patron et faire de la chapelle un lieu qui saura encore plus interpeller les élèves.

Les œuvres dévoilées ont été conçues dans le cadre du programme spécialisé en arts de l’école. Trois élèves ont réalisé les esquisses qui ont permis d’inspirer l’artiste en résidence à l’école. Philiana Jean-Baptiste, Marie-Eve Oliveira et Gabriella Strauss, toutes élèves en 9e année, ont ainsi guidé l’artiste Chantal Leblanc dans ce qui est devenu un processus de création collectif à la fois d’une grande beauté et d’une grande profondeur.

Le premier vitrail représente saint frère André qui vient en aide aux malades et aux personnes faibles.

Le vitrail du centre représente le parcours des élèves au cours de leur scolarité et de leur cheminement vers Dieu.

Le dernier vitrail est inspiré des paroles de Jésus : « Laissez les petits enfants venir à moi. » (Matthieu 19, 14) On peut y voir des élèves portant l’uniforme de l’école. Il reprend l’idée de l’accueil inconditionnel de Jésus qui a inspiré Frère André et inspire encore aujourd’hui la communauté scolaire.

Après avoir rêvé et créé ces œuvres, le temps était venu de célébrer au cours d’une cérémonie simple, à l’image de frère André. Le père Michel Côté, dominicain résidant à la paroisse Sacré-Coeur, a procédé à la bénédiction des œuvres.

« Deux sources de merveilles nous rapprochent de Dieu : les artistes et les saints, a énoncé le père Côté. Ces derniers sont nos frères et nos bienfaiteurs; ils nous aiment, ils intercèdent pour nous. Rendons grâce à Dieu pour la beauté qui nous est donnée à travers la créativité des artistes et pour l’exemple de gens qui nous tracent un chemin de bonheur comme le frère André. »

