Ce matin, jeudi 12 octobre, la juge Tzimas de la cour provinciale de Brampton a rendu un verdict de non culpabilité contre toutes les accusations qui pesaient contre Robert-Guy Despatie. En effet, M. Despatie, faisait l’objet de huit chefs d’accusations — exploitation et agressions sexuelles, pour lesquels il a subi son procès les 1er et 2 août derniers.

Après avoir adressé quelques mots en français pour remercier les gens présents dans la salle d’audience, la juge Tzimas a poursuivi en anglais et a remis son jugement aux avocats. Elle a rappelé que le jour du jugement en est un qui est très émotif pour tout un chacun.

« J’ai passé beaucoup de temps à peser tout ce que j’ai entendu au cours du procès », a indiqué la juge, avant de poursuivre avec le rappel des huit chefs d’accusation contre M. Despatie et la lecture de certains d’extraits de son jugement. « Un cas de crédibilité classique », a-t-elle précisé.

Mme Tzimas a indiqué avoir basé les résultats de son jugement sur l’analyse « WD ». Elle a rappelé les trois étapes de cette démarche : (1) « si vous croyez le témoignage de l’accusé pour chacun des chefs d’accusation, il faut l’acquitter; (2) si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé mais que son témoignage soulève un doute raisonnable, il faut l’acquitter; (3) même si le témoignage de l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable quant à sa culpabilité, si, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, il faut l’acquitter ».

La magistrate a également rappelé l’interdit de publication concernant cette cause puisque la présumée victime était mineure à l’époque.

En conclusion, selon la juge, dans cette affaire la Couronne n’a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé, et par conséquent la juge Tzimas a indiqué que toutes les accusations étaient rejetées et elle a déclaré Robert-Guy Despatie non coupable pour tous les chefs d’accusation portés contre lui dans cette cause.

