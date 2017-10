Robert Charlebois s’est arrêté au Théâtre Flato de Markham le 28 septembre avec son spectacle Rock’Oustic qu’il présentait également le lendemain à Toronto dans le cadre de Francophonie en Fête. Quatre-vingt-dix minutes bien tassées, sans entracte, de succès qui marquent le paysage musical du Québec depuis 50 ans. Et à 73 ans, Charlebois n’a rien perdu de son énergie légendaire sur scène. Il a interprété plusieurs de ses grands succès tels que Je reviendrai à Montréal et Concepcion. À ses côtés, cinq talentueux musiciens qui sont en parfaite symbiose aux guitares, à la contrebasse, à la batterie et aux claviers tout au long de ce spectacle qui a tenu les quelque 350 spectateurs sur le bout de leur siège du début à la

fin.