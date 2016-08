Rio 2016 : espoirs canadiens

(Francopresse) Même si les Jeux olympiques d’été de Rio ont surtout défrayé les manchettes en raison du virus Zika, de la crise politique qui secoue le Brésil, des problèmes de corruption et des scandales liés au dopage, ils auront bel et bien lieu du 5 au 21 août comme prévu. Le temps est donc finalement venu de parler de sport et des athlètes canadiens à surveiller.

Fort d’une récolte de 18 médailles, dont une seule d’or et les deux tiers de bronze, à Londres en 2012, le Canada envoie une délégation de 313 athlètes à Rio. Le Comité olympique canadien (COC) s’est fixé comme objectif de conclure ces Jeux d’été avec 19 médailles. Or, la suspension de plusieurs athlètes russes pour dopage pourrait permettre aux athlètes canadiens de connaître un séjour encore plus prolifique à Rio.

Le Canada devrait monter sur le podium au moins à une dizaine de reprises grâce à ses valeurs sûres. Parmi ces valeurs sûres, on compte la seule médaillée d’or des Jeux de Londres, soit Rosie MacLennan au trampoline. Cette dernière agira également comme porte-drapeau du Canada lors des cérémonies d’ouverture.

Comme c’est le cas à chaque édition des Jeux olympiques d’été, le Canada devrait décrocher quelques médailles à l’aviron et au canoë-kayak. Cinq des 18 médailles remportées en 2012 provenaient de ces deux disciplines.

En athlétisme, le Canada compte pour la première fois depuis de nombreuses années sur de solides espoirs de médailles. L’Ontarien Derek Drouin, médaillé de bronze en 2012, figure parmi les favoris au saut en hauteur. D’autre part, Andre De Grasse, qui s’est fait remarquer aux Jeux panaméricains tenus à Toronto l’été dernier, aura la lourde tâche de se mesurer à Usain Bolt et aux autres sprinters jamaïcains au 100 m, au 200 m et au 4 x 100 m.

Du côté des athlètes francophones, on s’attend à ce que ceux-ci s’illustrent une fois de plus en plongeon. Il faudra également surveiller de près la joueuse de tennis Eugenie Bouchard, le judoka et médaillé olympique Antoine Valois-Fortier, ainsi que les nageuses Hilary Caldwell de la Colombie-Britannique et Dominique Bouchard de l’Ontario.

Tout comme ce fut le cas en 2012, la formation féminine de soccer devrait se battre pour une place sur le podium. Devant le filet, l’équipe nationale fera confiance à l’Albertaine Stephanie Labbé, qui maîtrise quelque peu le français.

Enfin, soulignons que pour la première fois depuis 1904, le golf constituera une discipline olympique. Un Canadien avait remporté l’or au golf il y a plus d’un siècle. En 2016, la jeune golfeuse de la région d’Ottawa Brooke Henderson pourrait bien répéter l’exploit.

Contrairement aux Jeux d’été de 2012, les Jeux de Rio pourront être suivis par un plus grand nombre de Canadiens, puisqu’ils seront diffusés sur les ondes de CBC/Radio-Canada.