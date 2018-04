La relève entrepreneuriale, les jeunes cadres et jeunes professionnels ont été célébrés en grand, le jeudi 26 avril, lors du Gala Relève TO qui avait lieu à l’Atrium de Radio Canada à Toronto.

Le président de la Société économique de l’Ontario (SÉO), Denis Laframboise, se déclare particulièrement satisfait du succès de l’événement : « La SÉO a participé en tant que membre organisateur et partenaire du Gala Relève TO. Nous sommes enthousiastes et vraiment impressionnés par le calibre de haut niveau des finalistes et l’intérêt que cette toute première édition a suscité dans le Grand Toronto auprès des jeunes. La SÉO est très fière de remettre le prix pour la catégorie Jeune Entrepreneur à François Byrne de Mississauga. »

Motivé par l’idée d’innover, M. Byrne a fondé Hybrid Power Solutions en 2015.

Les travaux menés par cette jeune entreprise visent à développer un système novateur de batteries portatives de qualité industrielles capables de remplacer les moteurs et les génératrices qui fonctionnent au combustible fossile.

« Nous avions choisi cette candidature parce qu’elle rejoint un de nos nouveaux domaines d’intervention, à savoir le développement durable. Nous sommes très impressionnés des réussites de cette nouvelle génération entrepreneuriale francophone en Ontario qui, avec sa passion, son dynamisme, son audace et son goût du dépassement, nous projette dans un avenir entrepreneurial des plus prometteurs.

« Ce gala doit devenir un rendez-vous annuel incontournable et il faut d’ores et déjà penser à la prochaine édition. Pour nous, à la SÉO, la jeunesse est un de nos axes d’action prioritaire, que ce soit en ancrant une culture entrepreneuriale dans les écoles francophones en Ontario ou en soutenant nos jeunes entrepreneurs dans leurs parcours avec des services clés en main qui sont en ligne sur notre plateforme virtuelle Espace entrepreneur.

« Le Gala de ce soir nous conforte dans nos efforts et démontre que nous devons nous investir encore plus pour développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, soutenir l’entrepreneuriat féminin et motiver tous les jeunes issus de la diversité à se lancer en affaires. »

M. Byrne n’était pas le seul lauréat de cette soirée. Le Gala Relève TO a également permis de souligner les mérites d’Alexandre Thibault, de Toronto, dans la catégorie Jeune Cadre et d’Emily Thorn Corthay, aussi de Toronto, dans la catégorie Jeune Professionnel(le).

M. Thibault, avocat de formation, est le directeur général de Vulog pour l’Amérique du Nord et agit à titre de conseiller pour plusieurs entreprises en démarrage. Quant à Mme Corthay, après avoir doublé le chiffre d’affaires de son unité en tant que directrice de l’équipe Optimisation et gestion d’énergie chez Hatch, elle se distingue aujourd’hui en siégeant au conseil d’administration de l’Ontario Society of Professional Engineers.

SOURCE: SÉO

PHOTO: Les trois lauréats