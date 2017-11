Du 29 octobre au 5 novembre, au cours de la Semaine nationale de l’immigration francophone, de nombreux événements ont été organisés à Toronto. À cette occasion, le RDÉE Canada et la Société économique de l’Ontario (SÉO) ont célébré leur Programme pré-départ le 1er novembre dernier.

Le Canada est un pays d’immigration. Chaque année plus de 300 000 personnes y immigrent. Selon Statistique Canada, 22 % de la population est représentée par des immigrants et des résidents permanents. « C’est formidable. Ca démontre qu’en 2017 si les employeurs n’ont pas le réflexe d’intégrer des immigrants dans leur force de travail, ils font faux bond. Un bon employeur, quelqu’un qui a une vision futuriste et qui veut augmenter la qualité de sa main-d’œuvre, doit miser sur les immigrants », déclare Sébastien Bénédict, gestionnaire RDÉE Canada.

La part de francophones grimpe chaque année et des programmes d’aide financés par IRCC Canada ont vu le jour et ont permis à des immigrants de langue française d’en bénéficier.

C’est le cas notamment du programme pré-départ lancé en septembre 2015. Ce service pancanadien est offert à distance, en français, aux personnes qui ont reçu une confirmation de résidence permanente, a indiqué Paul Muamba, coordonnateur de projet Services pré-départ du RDÉE Canada.

Il ajoute que c’est pour faciliter leur intégration économique et leur intégration professionnelle au Canada. Ils sont donc préparés avant d’arriver au pays. Il a profité pour divulguer des chiffres encourageants sur ce service. Ce sont 300 immigrants qui ont été servis, dont 250 sont déjà arrivés au Canada. Quatre-vingts pourcent d’entre eux ont déjà un emploi trois mois après leur arrivé et 70 % exercent une profession dans leur domaine de compétence, selon un sondage effectué auprès de ces immigrants.

Cette soirée a été également ponctuée par quatre témoignages de participants au programme pré-départ. « On a eu la chance de bénéficier de l’accompagnement du RDÉE. Cela a été une aide véritable car quand on décide de quitter un pays et aller dans un endroit extrêmement loin qu’on ne connaît pas, on est un peu perdu. Quand on est tombé sur le RDÉE et qu’on a échangé à distance, cela nous a libérés d’un poids », confie Sofiane Belagadi.

Ronit Strobel-Dahan, une autre participante, confirme l’aide qu’elle a reçue grâce à ce service de pré-départ : « C’est le seul service qui nous a ouvert ses portes de France ».

Les participants ont aussi rendu un chaleureux hommage à l’équipe de la SÉO, et en particulier à Aïssatou Sonko, conseillère en ressources humaines, qui les a aidés dans leur recherche d’emploi.

En deux ans, ce programme de RDÉE Canada a eu des résultats concrets et a démontré son efficacité.

Photo : Joyce Francisco, Aïssatou Sonko,Jessica Cotty, Guy Lucas, Fatoumata Diariou Toukara, Charlotte Mahillet, Adra Berezintsev, Sébastien Bénédict et Paul Muamba