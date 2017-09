Le mardi 29 août a eu lieu l’assemblée générale annuelle de Reflet Salvéo et une cinquantaine de personne y ont participé, notamment des représentants des trois Réseaux locaux d’intégration de service de santé (RLISS) Mississauga-Halton, Centre-Toronto et Centre-Ouest.

Cette année, Reflet Salvéo avait organisé un panel pendant son AGA animé par Gabriel Osson sur la question : quels sont les défis pour les francophones de recevoir des services en français? Et Alexandra Harfouche, Marlène Thélusma et Nathalie Codsi ont débattu sur ce sujet pendant une quinzaine de minutes.

Ce fut vraiment le point fort de cette soirée, d’après Gilles Marchidon, directeur général de l’organisme : « J’ai eu des retours très positifs pour dire que les gens ont apprécié cette composante avec trois personnes qui sont venues partager leurs expériences avec le système de santé en français ».

Qui dit assemblée générale, dit aussi rapport annuel et découverte des succès conjoints entre Reflet Salvéo et les RLISS. Selon Gilles Marchidon, parmi les faits saillants des activités pour l’année écoulée figure la formation à l’offre active offerte en anglais aux fournisseurs de services.

« On a pu aider les fournisseurs à acquérir davantage de financement pour certains services ponctuels notamment un poste au niveau de la santé mentale au Centre francophone de Toronto, une nouvelle ligne santé pour les aînés, un projet que Centres d’accueil Héritage mettra en place prochainement et un poste de promoteur de la santé francophone au Centre communautaire Rexdale. »

Reflet Salvéo a réussi à rejoindre davantage la communauté. « On est rendu à 373 membres. On a pu engager les gens lors de forums et sondages communautaires. On a de plus en plus d’inscriptions Twitter, Facebook et à notre infolettre. Cela nous permet de mieux faire notre travail en étant davantage en contact avec la communauté », confie Gilles Marchidon.

Malgré de nombreux départs cette année, Reflet Salvéo garde le cap et continue d’aider les RLISS de la région de Toronto « sur le développement de services de santé équitables pour la collectivité francophone ».

Photo (de gauche à droite) : Nicholas Ng, Joyce Irving, Patrick Padja, Isabelle Girard, Sylvie Lavoie (devant), Gilles Marchildon, Pascale Andriamamonjy, Dave Champagne et Sylvie Lavoie.