Toronto, le 5 septembre 2017 – Ce sont plus de 17 000 élèves qui ont franchi aujourd’hui les portes des écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Depuis les débuts du Conseil, il y a 20 ans, la demande pour une éducation catholique de langue française ne cesse de croître.

« Nos écoles accueillent de plus en plus de nouvelles familles et nous construisons régulièrement de nouvelles installations scolaires pour pouvoir mieux desservir notre communauté, déclare Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir. Les parents savent qu’en inscrivant leurs enfants dans nos écoles, ils leurs offrent la meilleure éducation et cela, dans un environnement bienveillant et guidé par les valeurs chrétiennes d’entraide, de partage et de respect. »

Deux nouvelles écoles ouvriront d’ailleurs leurs portes cette année. Le directeur de l’éducation, André Blais, ira rencontrer ce matin les élèves et la communauté scolaire de l’École catholique Monseigneur-Jamot qui s’installeront dans leurs nouveaux locaux situés au 2350, boulevard Woodglade à Peterborough. Cette année, l’école accueillera les élèves de la maternelle à la 8e année et offrira également 39 places de garderie, soit 24 préscolaires et 15 bambins.

L’École secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche située au 2850, avenue Eglinton Est à Scarborough accueillera quant à elle des élèves de la 7e à la 9e année. L’école offrira dès cette année le programme sport, leadership, santé et bien-être. Pour leur première journée d’école, les élèves auront la chance de rencontrer la ministre de l’Éducation, l’honorable Mitzie Hunter et la ministre des Affaires francophones, l’honorable Marie-France Lalonde.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir compte 59 écoles catholiques de langue française sur son territoire. Son nouveau nom dévoilé en mai dernier reflète les aspirations pour ses élèves de se projeter vers l’avenir et de viser l’excellence académique. Les écoles du Csc MonAvenir se distinguent par leur accueil exemplaire et offrent aux élèves des espaces et des occasions d’apprentissage de qualité qui leur permettent de développer les compétences du XXIe siècle.

Le thème pastoral Soyez dans la joie!, tiré de la lettre de saint Paul aux Philippiens (4, 4-5), colorera l’année scolaire 2017-2018. Ce thème invite les écoles à célébrer de manière spéciale la joie profonde qui résulte d’un climat scolaire bienveillant, chaleureux et authentique où chacun est accueilli tel qu’il est, un climat qui cultive l’espérance et qui permet ainsi de favoriser la croissance de chaque élève.

En cette journée de rentrée scolaire, le directeur de l’éducation, André Blais, souhaite une très bonne rentrée à tous les élèves et les membres du personnel du Conseil scolaire catholique MonAvenir!

« Notre famille ne cesse de grandir et je suis très fier de tous les accomplissements qui ont été réalisés jusqu’à présent, mentionne M. Blais. Une autre belle année s’annonce devant nous avec de nouvelles écoles et de nouvelles initiatives qui permettront à nos élèves de continuer de s’épanouir et de vivre des expériences hors du commun. »

Vous pouvez suivre la rentrée scolaire des élèves du Csc MonAvenir en images sur notre site Internet www.cscmonavenir.ca/ sur facebook.com/cscmonavenir et sur Twitter @cscmonavenir.