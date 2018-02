Le lundi 29 janvier avait lieu à la Bibliothèque de référence au centre-ville de Toronto la deuxième projection publique de la série Rencontres.

La série raconte l’histoire de Sébastien, interprété par Florian François, un jeune Français tout juste débarqué de l’avion venu visiter la métropole canadienne. Surprises, découvertes, mésaventures et rencontres rythment son voyage. Un subtil mélange entre fiction et réalité.

Tout est parti d’une idée originale de Florian François, acteur français vivant à Toronto depuis quelques années. Il embarque avec lui Brennan Martin. De leur collaboration naît le court métrage Rencontres qui reçoit plusieurs prix au festival Tap Fest, dont le prix d’interprétation pour le jeune comédien.

Un succès qui aurait pu s’arrêter là, mais l’histoire en a voulu autrement. Florian François ressort le court-métrage de ses tiroirs et décide de le proposer sous forme de série à Bell Fibe TV qui cherche des contenus francophones. Les producteurs sont tout de suite intéressés et de là tout va très vite.

Avec un oui en poche, les deux compères savent que tout reste à faire. Un travail de titan est accompli en quatre mois et demi : écriture de la série à quatre mains, auditions pour trouver les comédiens et le tournage. Et c’est là que Rencontres impressionne.

Chaque épisode d’une quinzaine de minutes est tourné en une journée. Dans l’industrie du cinéma, deux ou trois pages de scénario sont filmées par jour, ce qui correspond à deux ou trois minutes. Mais là, ce ne sont pas pas moins de 14 pages, « voir même 15, 16 pages » qui ont été tournées chaque jour, confie Brennan Martin. En l’espace de dix jours, les épisodes sont filmés, soit deux heures de contenus en français!

Une production à petit budget et de qualité produite en un temps record où se retrouvent des têtes familières de la francophonie torontoise, notamment Mylène Thériault, Nathalie Nadon, Pierre McLaughlin, Serge Paul et son fils.

La salle de projection est bondée en cette journée de janvier. Le froid n’a pas empêché les gens de se retrouver à la Bibliothèque de référence pour découvrir ou redécouvrir les deux heures de contenus avec un son remixé pour l’occasion. Pour immortaliser le moment, certains ont même posté des photos sur les réseaux sociaux. Suite à la projection, Florian François et Brennan Martin ont répondu aux questions du public.

Que réserve l’avenir à cette série? Et bien, les deux jeunes hommes sont en train de soumettre la série à des festivals et viennent de trouver un vendeur en France. La prochaine étape consiste donc à trouver des acheteurs étrangers afin que la série Rencontres soit diffusée à l’international!

PHOTO: Florian François (à gauche) et Brennan Martin