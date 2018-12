Réunis en assemblées générales extraordinaires à la fin novembre 2018, les membres des 11 caisses populaires de l’Ontario et les délégués de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario (FCPO) ont voté très majoritairement en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté.

La nouvelle Caisse Desjardins Ontario sera officiellement constituée le 1er janvier 2020. Cette caisse servira 130 000 membres dans 50 centres de services, un centre Desjardins Entreprises et un Service Signature Desjardins. Les membres seront ainsi reconnus partout sur le vaste territoire de la nouvelle Caisse. Elle comptera sur une grande équipe de près de 650 employés au service des membres ainsi que sur un conseil d’administration composé de 17 personnes. Son actif sous gestion dépassera 13,6 milliards $.

« Nous bâtissons une institution financière coopérative de grande envergure, tout en misant sur nos forces actuelles, a affirmé Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la FCPO. Nous travaillerons à faire de la nouvelle entité une caisse à la fois agile et efficace avec un seul conseil d’administration représentatif de toutes les caisses. Une caisse aussi connectée sur ses membres et leurs réalités locales, grâce, entre autres, à la mise en place de 11 comités de liaison. »

Ce projet favorisera la création d’une institution simple, humaine, moderne et performante. La nouvelle Caisse offrira un emploi à chacun des employés actuels et deviendra même plus attirante pour les ressources humaines, un avantage concurrentiel dans le contexte actuel. Elle pourra investir davantage dans le développement des compétences de ses employés afin d’offrir des services financiers toujours plus spécialisés. Résultat : les membres profiteront d’une qualité de service exemplaire offerte par une équipe mobilisée.

La nouvelle Caisse Desjardins Ontario continuera à participer activement au développement des collectivités en Ontario, notamment par son programme de dons et de commandites et par son Fonds d’aide au développement du milieu. À ce chapitre, la future Caisse aura une capacité accrue d’appuyer les projets porteurs du milieu, ce qui en fera un partenaire incontournable dans les collectivités ontariennes où elle est présente.

Prochaines étapes D’ici la création officielle de la Caisse en 2020, plusieurs étapes seront réalisées, dont la nomination de la direction générale, l’élaboration du plan d’affaires et la mise en place de la plateforme technologique.

Il n’y aura aucun inconvénient en matière d’expérience et de service pour les membres, puisque chaque caisse conservera son numéro de transit (même numéro de compte, mêmes cartes de crédit et de débit).

SOURCE: Fédération des caisses populaires de l’Ontario