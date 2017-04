Une rencontre entre des résidents et représentants d’organismes intéressés par le dossier des services de santé en français dans la région de Peel-Halton a eu lieu le 10 avril dernier à Brampton. La réunion était coordonnée par Reflet Salvéo, entité de planification qui favorise l’accès à des services de santé de qualité en français pour les francophones des zones desservies par les Réseaux locaux d’intégration des services de santé de la région de Toronto.

Une douzaine de personnes y ont participé pour discuter des besoins de la communauté francophone et de l’intérêt de relancer le Centre de services de santé de Peel-Halton (CSSPH) qui n’a plus d’employé, ni de crédibilité avec seulement deux membres au sein de son conseil d’administration. Ces deux personnes avaient le pouvoir de nommer trois autres administrateurs pour obtenir le nombre suffisant requis par les statuts et règlements du CSSPH, mais ont plutôt décidé de demander l’aide de Reflet Salvéo pour tâter le pouls de la communauté à savoir quels sont ses besoins et priorités, et si certaines des personnes autour de la table avaient un intérêt à collaborer à la relance de l’organisme.

Le directeur général de Reflet Salvéo, Gilles Marchildon a demandé d’entrée de jeu aux participants de parler tour à tour de leurs expériences personnelles en matière de services de santé en français et de leurs attentes. Plusieurs ont énoncé certains besoins en santé mentale, que ce soit par le biais des écoles françaises de la région pour les familles immigrantes ou pour les aînés. Une intervenante a évoqué le besoin d’un centre de vie active, et un autre rêve d’un centre de santé communautaire. Bref, les priorités sont différentes d’un interlocuteur à un autre, et comme le disait M. Marchildon, « chacun a ses besoins légitimes certainement, mais le manque d’unité nuit à l’image de la communauté face aux bailleurs de fonds ».

La rencontre s’est achevée avec le constat que les besoins en santé sont grands et bien réels, que la volonté de participer à la relance du CSSPH est là, mais que personne ne veut siéger au conseil d’administration. Reflet Salvéo fera un suivi avec les deux administrateurs qui demeurent, soit Rajiv Bissessur et Patrick Padja.

Photo : les intervenants souhaitent que le Centre de services de santé en français de Peel-Halton prenne sa place dans la communauté.