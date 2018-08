Le 20 août dernier, Reflet Salvéo tenait sa 8e assemblée générale annuelle (AGA) en présence de 60 membres, un record d’assistance pour pareil exercice. L’entité de planification des services de santé en français, qui travaille en collaboration avec trois réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), couvre un territoire très contrasté d’où le choix, cette année, d’organiser l’AGA en banlieue de la Ville reine, soit dans l’auditorium de l’hôpital Trillium Health Partners à Mississauga.

Des représentants d’organismes ont d’abord pris la parole, à commencer par la présidente de Reflet Salvéo, Solange Belluz, qui a présenté les membres du conseil d’administration (C.A.), et Michelle DiEmanuele, présidente et chef de la direction de l’hôpital hôte de l’AGA, qui a souhaité la bienvenue à tous. Louis Girard, membre du C.A. du RLISS de Mississauga Halton, Carmine Domanico, présidente du RLISS du Centre-Ouest, et Stephanie Lockert, une des vice-présidentes (par intérim) du RLISS du Centre-Toronto, ont quant à eux fait part des réalisations nées de la bonne entente entre leur organisme et Reflet Salvéo.

Un prix de reconnaissance a ensuite été remis au East Mississauga Community Health Centre pour son programme de promotion de la santé en français destiné à améliorer l’accès aux services et la navigation du système. Charis Romilly Turner, directrice générale, Tanzina Islam, gestionnaire des relations communautaires, et Christiane Fontaine, promotrice de la santé, ont reçu cette reconnaissance des mains de Mme Belluz et de Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo.

C’est également Mme Belluz et M. Marchildon qui ont présenté le rapport annuel à l’assistance. Parmi les points saillants, les recommandations faites aux RLISS ne sont pas des moindres considérant les innovations qu’elles ont engendrées. Ainsi, les RLISS du Centre-Ouest et de Mississauga Halton ont appuyé le développement d’activités de promotion de la santé en français dans deux centres de santé communautaires. Le RLISS du Centre-Toronto a pour sa part poursuivi son soutien à la formation en leadership sur l’offre active dont ont bénéficié 41 participants. D’autres projets, touchant à la santé mentale et aux soins primaires, sont en cours d’examen ou en voie de financement et illustre la collaboration continue entre les RLISS et Reflet Salvéo. L’entité poursuit également son travail sur le terrain, engageant régulièrement la communauté de diverses façons (activités, sondages, rencontres, etc.) pour en connaître les besoins et déterminer les moyens de les satisfaire.

Les états financiers, présentés par la trésorière Sylvie Lavoie, s’apparentaient de près à ceux de l’an dernier. Reflet Salvéo est en bonne position financière mais certains membres de l’assistance ont partagé leur appréhension face aux intentions du gouvernement et leur incompréhension quant au fait que les subventions soient stables plutôt que croissantes.

Une autre raison d’être d’une AGA en bonne et due forme réside dans l’élection du C.A. C’est sans opposition que les candidats Justin Davoh et Benjamin N’Goran ont pris la relève de deux administrateurs qui ne se sont pas représentés. M. N’Goran s’est également fait confier le poste de secrétaire. Le reste du C.A. est demeuré inchangé et Solange Belluz, présidente, Joyce Irvine, vice-présidente, Sylvie Lavoie, trésorière, Marlène Thélusma-Rémy et Daniel Mayer, administrateurs, continueront à appuyer la mission de Reflet Salvéo de leur expérience.

C’est avec une prestation théâtrale que l’AGA s’est conclue, l’organisme ayant fait appel à trois jeunes comédiens pour mettre en scène, souvent avec une touche d’humour, la réalité des francophones en ce qui touche à l’offre de services de santé en français.

PHOTO: Les membres ont eu l’occasion de s’exprimer au cours de l’assemblée générale annuelle.