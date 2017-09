Le 25 septembre, journée des Franco-Ontariens, les élèves d’une vingtaine d’écoles des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde se sont réunis au Mel Lastman Square à North York pour le lever du drapeau franco-ontarien.

Dans l’amphithéâtre en plein air, les élèves arrivent petit à petit. Certains portent des banderoles et des panneaux avec le nom de leur école, un autre fait voler au vent le drapeau franco-ontarien. Les adultes comme les jeunes arborent fièrement des vêtements verts, l’une des deux couleurs du drapeau de la francophonie d’ici.

Tous sont prêts pour célébrer ce jour spécial. Vers 11 h, tout le monde est bien installé et la cérémonie peut commencer. C’est le comédien Florian François qui a pour tâche d’animer cette célébration. Avec son bagout naturel, il donne le ton. « L’avenir de la francophonie en Ontario passe par les jeunes », lance-t-il à l’assemblée.

Puis, c’est au tour des représentants des conseils scolaires de s’exprimer sur cette journée. Pour Jean-François L’Heureux, président du Conseil scolaire Viamonde, a rappelé que « la communauté francophone joue un rôle important en Ontario depuis plus de 400 ans. Ce sont plus de 622 000 francophones qui ont en commun la culture et la langue françaises dans la province. Il est impératif pour nous de transmettre aux jeunes l’importance de protéger leur langue, leur culture et leurs droits afin d’assurer la pérennité de la communauté ».

Pour sa part, André Blais, directeur de l’éducation au Conseil scolaire catholique MonAvenir, ajoute : « La francophonie ontarienne est vibrante aujourd’hui grâce à nos nombreux efforts et revendications ».

Kristen Maiorano, élève de l’École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel, et Pascal Hogue, élève de l’École secondaire Gaétan-Gervais, ont également fait un discours pour exprimer leur fierté d’être Franco-Ontariens.

Vers 11 h 20, c’est le lever du drapeau. Ce sont deux élèves qui se prêtent au jeu. Au même moment retentit la chanson Mon beau drapeau. Tout un symbole pour les francophones de l’Ontario!

La cérémonie s’achève en beauté avec un concert de Gabrielle Goulet. Les élèves, un peu timides au début du concert, se sont peu à peu approchés de la scène et ont écouté religieusement la jeune artiste de l’Est ontarien.

Cette journée fut également marquée par l’illumination de certains monuments aux couleurs franco-ontariennes, notamment la Tour du CN. De plus, pour la première fois, la Ville de Toronto avait accepté d’illuminer le signe 3D « TORONTO » sur la place Nathan Philippe en vert et blanc.

Photo : les élèves d’une vingtaine d’écoles ont participé à l’événement.