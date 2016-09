Comment rassembler la communauté francophone de Toronto? C’est la question que posait l’animatrice Marjorie April à ses auditeurs lors du lancement de la programmation de Radio-Canada Toronto en direct de l’atrium du 250, rue Front Ouest.

La communauté était amenée à partager ses suggestions sur les ondes, en ligne et autour d’un café dans l’atrium de Radio-Canada tout en assistant à l’émission.

Rapprocher les gens, favoriser la rencontre, voilà déjà peut-être quelques clés de réponse à la question du jour et cela Radio-Canada l’avait bien compris.

Des rentrées dans une rentrée

Si c’est bien le média qui faisait officiellement sa rentrée, les équipes de Radio-Canada avait invité les acteurs de la communauté francophone à faire leurs rentrées avec eux sur les ondes.

Les auditeurs ont pu ainsi suivre les lancements de programmation d’organismes tels que le Centre francophone par l’entremise de sa directrice générale Lise Marie Baudry, venue présenter les services offerts par le Centre.

Thierry Lasserre de l’Alliance française avait également répondu présent à l’invitation et à la question d’imaginer un projet rassembleur pour célébrer les 150 ans de la Confédération, il proposait un défilé sur la rue Yonge en 2017.

La question de la fragmentation de la communauté a également été adressée par le thème de la Maison de la francophonie – projet qui offrirait un lieu rassembleur pour plusieurs des organismes francophones lorsqu’il se concrétisera.

Rassembler l’offre, mais aussi la communiquer aux francophones. Tenir au courant la communauté des évènements, aller à sa rencontre, des idées que Sylvie Beauvais du Collège Boréal a souligné comme objectif pour une communauté rassemblée.

Nouveautés à Radio-Canada

Les idées fusaient donc ce matin-là et cette rentrée annonçait des nouvelles excitantes pour l’année à venir. Si les changements sont de mise pour les organismes francophones de Toronto, Radio-Canada n’est pas en reste!

Les fervents auditeurs ont pu noter le nouvel indicatif musical de la matinale Y a pas deux matins pareils. Un indicatif choisi par les auditeurs et qui donne le ton d’un nouveau tournant pour l’émission qui souhaite se rapprocher encore plus de la communauté.

« On le faisait déjà, mais on va le faire encore plus à travers notre reporter matin et à travers nos entrevues », explique l’animatrice Marjorie April.

Parmi les nouveautés, on note des chroniques santé et nutrition mais également une chronique sur les élections américaines menée par la journaliste Alison Vicrobeck et appréhendée par l’angle des minorités ­ des sujets qui intéressent les auditeurs, note Marjorie April.

Se rapprocher de son public, une mission qui s’inscrit et se permet grâce au virage numérique entreprit par Radio-Canada.

Interroger l’auditeur sur les réseaux sociaux, mais également utiliser ces derniers pour diffuser l’information en continu sont les nouvelles pratiques en vigueur. Le Facebook live fera désormais partie prenante de la couverture de Radio-Canada pour aller vers l’instantanéité comme l’indique Catherine Lafrance, chef d’antenne au Téléjournal Ontario.

Un média inscrit dans les nouvelles modes qui s’adressera encore davantage à la jeunesse notamment par l’intermédiaire de cinq jeunes provenant de tout l’Ontario du 15-30 0ntario anciennement Ici #ONRC. « Tous ces jeunes ont le mandat de réagir sur un sujet d’actualité. Il s’agit de donner une voix à nos jeunes, de les inviter à participer au débat », indique Elizabeth Ryan, animatrice et réalisatrice de l’émission.

Laurence Stenvot