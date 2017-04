Quatrième de couverture apporte toujours un brin de fraîcheur pour les amoureux de la littérature. Cette émission radiophonique en direct devant public chronique une série de livres tous différents les uns des autres. Chaque mois, les chroniqueurs changent et une nouvelle recrue a fait son apparition en avril, soit Natasha Kanapé-Fontaine, poète et Innue. Le choix de cette chroniqueuse n’a pas été laissé au hasard, car ce mois-ci il a été question de la littérature autochtone.

Dès le début de l’émission, Natasha Kanapé-Fontaine met le public dans l’ambiance en le plongeant dans l’un de ses poèmes, extrait du recueil Bleuets et abricots. On enchaîne sur la critique des différents romans. Les chroniqueurs ont eu la chance d’interagir avec trois des auteurs présents sur SKYPE, ce qui a mis du piment à la discussion.

En direct de Stockholm, Olivier Truc, auteur de La Montagne rouge, est intervenu sur son livre et a eu une discussion animée avec Natasha, qui s’est émerveillée des nombreuses ressemblances entre le peuple des Samis, originaire de Scandinavie, et dont traite le roman, et les Innus.

Domingo Cisneros, Metis tepehuane mexicain, vit au Québec depuis 1968. Il s’est exprimé sur son livre La Guerre des fleurs qui traite de la vie en forêt et de son expérience en tant que professeur au Collège Manitou, où il a enseigné à des Autochtones.

Dernière invitée du mois et pas des moindres, la poétesse innue Joséphine Bacon a lu deux extraits de son recueil en innu et en français, « un thé dans la toundra Nipishapui nete mushuat » et a relaté son premier voyage dans la toundra avec un chasseur.

Il était important que Quatrième de couverture se penche sur la littérature autochtone qui prend de plus en plus de place dans le paysage littéraire actuel. Natasha Kanapé-Fontaine conclut ainsi : « La littérature autochtone, il faut s’en servir pour éduquer les gens. On est dans une expansion de la littérature qui va servir finalement à ajouter sur la réflexion sur le vivre ensemble à notre époque. »

Photo : de gauche à droite : les chroniqueurs Natasha Kanapé-Fontaine, Elvis Nouemsi et Marie Macauley.