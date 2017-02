Prolongations de l’exposition Syrie : une histoire vivante

Face au succès populaire, le musée Aga Khan a décidé de prolonger l’exposition Syria : A Living history (Syrie : une histoire vivante) jusqu’au 26 mars.

Mélangeant passé et présent, l’exposition retrace 5 000 ans d’art et d’histoire syrienne mettant en lumière l’héritage des diverses civilisations qui ont construit la Syrie, en passant par les dynasties mésopotamienne, grecque, romaine byzantine, persane, ottomane et arabe

Une belle démonstration de la résilience syrienne et la découverte d’une face peu connue, pour les occidentaux, d’un pays bien trop souvent associé à la g

uerre et aux conflits.