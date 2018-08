Les 10 et 11 août derniers avait lieu la huitième édition de Sail-in Cinema, organisée par Ports Toronto. Ce rendez-vous annuel permet aux Torontois de voir un film en plein air face au lac Ontario. Cet évènement très populaire a attiré de nouveau cette année beaucoup de monde et pour cause. Cette année, le film commençait non pas à la nuit tombante, mais à 19 h 30, et ce, grâce à l’écran numérique haute définition composé de diodes électroluminescentes, accroché à une berge.

« D’autres cinémas en plein air utilisent cette méthode. Nous avons donc décidé de faire pareil. Le film peut commencer beaucoup plus tôt », confie Sarah Sutton, l’une des organisatrices de l’événement.

Mais ce n’est pas tout, la qualité de visionnement est nettement supérieure à l’écran gonflable des années précédentes et le système audio a été configuré sur mesure. « L’écran fait environ deux étages. Nous offrons une meilleure expérience aux membres de la communauté et nous en sommes très contents », poursuit-elle.

Pour plaire au grand public, Ports Toronto avait choisi un thème très familial : les vies qui sortent de l’ordinaire. Les deux filmes sélectionnés par votes du public Labyrinth et Space Jam ont mis en scène le concept d’aventure « dans d’autres mondes ».

Avant de s’installer sur le sable fin de Sugar Beach, les badauds ont eu l’occasion de déguster des friandises, maïs soufflé et autres mets ainsi que d’écouter un groupe de musique de la Marine et de profiter des activités proposées par les commanditaires. Les petits, quant à eux, ont pu s’entraîner au houla hoop et sont repartis avec des tatouages au henné.

Sail-In Cinema ça ne se passe pas que sur la terre ferme, mais aussi sur le lac. Des bateaux étaient au rendez-vous. Ils n’ont pas manqué l’occasion de visionner les films de leur embarcation grâce à l’écran double face. Les plaisanciers ont passé une soirée mémorable.

Sail-In Cinema a encore une fois offert une belle expérience cinématographique à tous les membres de la communauté torontoise!