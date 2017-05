Le vendredi 5 mai, l’Alliance française de Toronto accueillait le concert Portraits de Georgian Bay. Le groupe formé de deux jeunes femmes talentueuses, la Franco-Ontarienne Kelly Lefaive et la francophile Joëlle Westman (voix, violon et guitare) était accompagné des musiciens Anna Atkinson au violon, Lydia Munchinsky au violoncelle, Tim Crouch à la flûte, Chelsea McBride à la clarinette et Teri Parker au piano. C’était une première pour les deux artistes qui ont l’habitude de se produire seules sur scène.

Il y a quelques mois, Spectrum a proposé une idée folle à ces deux artistes : recomposer les arrangements du groupe Georgian Bay aux sonorités folk mystique en musique de chambre. Le groupe a tout de suite accepté et les compositeurs de Spectrum se sont mis au travail. Et le résultat est époustouflant!

Kelly Lefaive et Joëlle Westman ont été agréablement surprises de redécouvrir leurs chansons. « Les compositeurs ont su garder l’essence de notre musique, ce qu’il y a à la base n’a pas changé », indique Kelly Lefaive. Après trois répétitions, les artistes étaient enfin prêtes à affronter le public.

La musique classique et les voix des deux chanteuses qui se complètent à merveille, et les paroles inspirées de leurs histoires d’amour et de leurs expériences personnelles envoûtent le public qui est tout de suite transporté dans un univers très nature grâce aux photos projetées.

Un sentiment paisible s’empare très vite de la salle. Le concert s’achève en apothéose avec une chanson dédiée à la ville de Toronto. L’amour des deux artistes pour cette ville est indéniable. Le public adore et reprend en cœur le refrain.

L’association entre le collectif de musique Spectrum et Georgian Bay a été couronné de succès et les deux chanteuses sont ouvertes à l’idée de faire d’autres collaborations.

« L’idée de collaborer avec d’autres musiciens, c’est quelque chose qu’on adore. C’est quelque chose qui est très important pour grandir musicalement. Cette expérience va influencer ce qu’on fait dans le futur », conclut Kelly Lefaive.

Photo : Le duo Georgian Bay : Kelly Lefaive et Joëlle Westman