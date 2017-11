Le mercredi 22 novembre, la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, Eleanor McMahon a annoncé les lauréats du volet subvention de croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

Au total, 145 projets bénéficieront de cette subvention dont 134 seront financés au titre de « la source d’investissement Croissance » de la FTO. Le reste des projets bénéficieront « de subventions à impact collectif ». Pour financer ces projets à but non lucratif, la province investira quelque 50 millions $.

Les ministres McMahon et Marie-France Lalonde (Affaires francophones) se sont retrouvés dans les locaux de La Passerelle Intégration et Développement Économique (IDE) pour faire cette annonce. Cet organisme francophone dont la mission est d’aider les nouveaux immigrants à s’intégrer à Toronto a reçu plus de 631 600 $.

« Ce financement pour une période de trois ans permettra d’élargir considérablement la portée d’un programme existant qui offre des formations pratiques à de nouveaux arrivants francophones dans le secteur hôtelier. Cette initiative aura un impact significatif pour leurs intégrations sociales et économiques notamment grâce à l’engagement continu de La Passerelle IDE et de la vision stratégique de la FTO », a indiqué la ministre des Affaires francophones.

Une immigrante francophone arrivée au Canada il a y environ un an, Astrid Petit, a expliqué que c’est grâce à la formation en anglais qu’elle a reçue à La Passerelle que son niveau d’anglais s’est amélioré. Depuis, elle a trouvé un poste dans le secteur bancaire et continue son bout de chemin dans la Ville reine.

Au cours de cette annonce, Léonie Tchatat, fondatrice et présidente, Développement stratégique et partenariats de la Passerelle IDE a reçu de la part des ministres McMahon et Lalonde une plaque visant à reconnaître son travail.