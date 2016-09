De nouveau cette année, la communauté francophone a été très généreuse pour Centres d’Accueil Héritage (CAH) lors du Tournoi de golf Gilles-Barbeau CAH le samedi 10 septembre, lui permettant ainsi de recueillir plus de 18 000 $ pour ses œuvres et programmes.

D’entrée de jeu, la maîtresse de cérémonie, Diane Saint-Pierre, a remercié les participants d’être venus en si grand nombre pour jouer et souper : « C’est grâce à vous si cette activité est un succès ».

Puis, après avoir présenté son conseil d’administration et le comité organisateur de l’événement, la directrice générale de CAH, Isabelle Girard, a rappelé l’importance du tournoi de golf pour l’organisme. « Le vieillissement, dit-elle, ça nous concerne tous parce qu’on a tous des parents, des amis, des voisins qui sont dans cette étape de leur vie, et si on n’y est pas déjà, un jour on sera tous rendus là! »

Mme Girard a également rappelé les divers services et programmes offerts par CAH. Suite aux présentations d’usage, des tirages et un encan silencieux ont eu lieu pendant le souper et ont permis de recueillir de l’argent supplémentaire pour CAH. Après le repas, Mme Saint-Pierre a annoncé les gagnants des divers concours.

Cette année, l’équipe gagnante du tournoi de golf Gilles-Barbeau CAH a été celle composée de François Bouchard, Serge Chouinard et Éric Gladu. Ce sont Lise Devine, veuve de Gilles Barbeau, et Joyce Irvine, présidente de Centres d’Accueil Héritage, qui leur ont remis le trophée tant convoité.

Pour la septième édition de l’événement tenu au Club de golf Rolling Hills – Bethesda Grange à Stouffville, les résidents des CAH ont tenu à démontrer leur appréciation envers les participants. En effet, lors du souper, les convives ont reçu chacun un magnifique cadre pour photo – une initiative de Ayda Amar, animatrice du Service de jour – dans lequel le message suivant avait été inséré :

« Au nom de l’équipe CAH et de ses clients et leur famille, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour votre soutien financier. Grâce à des fidèles donateurs comme vous, CAH peut contribuer au bien-être des aînés en français. »

Au dos, un merci personnalisé par la personne qui a réalisé le cadre. « Ce que j’espère, c’est que chaque fois que vous allez voir ce cadre, vous allez penser à nous, clients, résidents et aidants, et au travail extraordinaire de notre équipe auprès des personnes aînées de notre communauté francophone », a conclu Isabelle Girard.

Christiane Beaupré