Chaque année, le 16 novembre, l’Ontario honore la mémoire de Louis Riel, chef métis qui a été pendu en 1895 après avoir défendu les droits de son peuple en dirigeant la résistance du Nord-Ouest entre 1870 et 1880.

Depuis 18 ans, le Barreau du Haut-Canada et la Nation métisse de l’Ontario (NMO) s’associent pour commémorer cet événement marquant de l’histoire canadienne.

La sénatrice Verna Porter-Brunelle a d’abord adressé la prière de bienvenue. Puis, Margaret Froh, présidente de la NMO, a rappelé qu’il est « important de partager certaines de nos histoires. Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup de recherche sur les communautés métisses ontariennes. Et c’est ce à quoi nous avons voulons remédier ce soir en vous en présentant quelques-unes ».

L’avocate Jean Teillet a ajouté : « Nous sommes présents depuis plus de 200 ans dans ce pays et personne ne nous voit, presque littéralement. Il y a beaucoup de raisons pour ça. L’une d’entre elles est qu’on ne veut pas nous voir, une autre raison est que l’on ne nous reconnaît pas dans une foule. »

Depuis la mort de Louis Riel, des progrès ont été faits pour reconnaître les droits de la nation métisse et sa contribution présente et passée. « Les relations entre l’Ontario et les Métis grandissent. Nous avons dû nous battre pour en arriver jusque-là, mais ça en a valu la peine. Nous avons reçu de beaux soutiens », lance l’avocate et modératrice du panel Jean Teillet.

Malgré tous les progrès accomplis, de nombreuses choses restent encore à faire. « Être Métis, ce n’est pas seulement avoir des ancêtres Métis, c’est appartenir à une culture, à une histoire. Nous devons nous baser sur des faits. Nous devons continuer les travaux afin de mieux connaître la Nation métisse de l’Ontario », ajoute-t-elle.

Cette soirée fut donc l’occasion d’honorer les Métis et leur contribution ainsi que de présenter des travaux sur le thème Droits des Métis en Ontario : Communautés métisses historiques et racines métisses. Ces recherches ont été effectuées en collaboration entre La NMO et le gouvernement provincial. Cet engagement commun visant la réconciliation a permis d’identifier sept communautés métisses historiques en Ontario qui ont été présentées en détail par les membres d’un panel avec l’appui d’un support visuel.

La soirée s’est terminée avec une réception et une performance de deux artistes métisses, frère et sœur, Alicia et Liam Bore.