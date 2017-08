Pour célébrer le 70e anniversaire de la maison Dior, le Musée royal de l’Ontario (ROM) inaugurera, le 25 novembre 2017, une exposition qui réunira des éléments emblématiques d’une des plus précieuses collections du Musée, rarement présentées au public. Présentée par Holt Renfrew, l’exposition Christian Dior porte sur les premières créations révolutionnaires du célèbre couturier français.

L’exposition examinera comment les chefs-d’œuvre créés par Dior entre 1947 et 1957 ont relancé la haute couture parisienne après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, l’ouverture de la Maison et la présentation du New Look révolutionnaire ‒ épaules douces, tailles très fines et hanches magnifiées, jupes longues ‒ met fin aux styles masculins des années de guerre. Christian Dior, l’un des plus grands couturiers du XXe siècle, propose des créations vestimentaires que les femmes désirent, portent et imitent dans le monde entier.

« On peut affirmer sans se tromper que peu de gens ont autant influencé l’esthétique moderne que Christian Dior, mentionne Josh Basseches, directeur général du ROM. Le couturier occupe encore aujourd’hui une place fondamentale dans la mode contemporaine. Cet anniversaire particulièrement important de la maison Dior donne au ROM l’occasion rêvée de faire connaître au public notre extraordinaire collection Dior. Cette exposition témoigne une nouvelle fois de la volonté affirmée du Musée de proposer aux visiteurs des sujets à la fois stimulants et pertinents pour eux. »

L’exposition, présentée dans la Galerie Patricia Harris des textiles et du costume, est divisée en sections thématiques : le jour (manteaux, tailleurs et robes de jour), la fin d’après-midi et le début de la soirée (robes de cocktail et de dîner) et les grandes occasions (robes de bal et de soirée). Les quarante créations, dont un grand nombre ont été portées par les mondaines torontoises de l’époque, sont présentées avec des accessoires et des parfums Dior, et accompagnées de films d’époque, de croquis, de photos de mode et de publicités.

Alexandra Palmer, auteure de l’ouvrage primé Dior : A New Look, A New Enterprise (V&A, 2009) et titulaire du poste de conservation Nora E. Vaughn en costume de mode, est la commissaire de l’exposition. Comme le déclare Mme Palmer, « Les créations révolutionnaires de Christian Dior ont su incarner l’enthousiasme de la modernité d’après-guerre et ont bien résisté au passage du temps. De nombreux artisans et industries qui ont produit d’extraordinaires rubans, perles, paillettes et broderies y ont apporté leur contribution et Dior les a intégrés à ses robes avec le concours d’hommes et de femmes pleins d’imagination ‒ patronniers, tailleurs et couturières. Leur travail a permis de créer des vêtements superbes, élégants et équilibrés pouvant convenir à toutes les femmes, de jour comme de nuit. Cette vision d’ensemble raffinée continue d’inspirer et d’orienter la créativité de la maison Dior. »

Les visiteurs du ROM seront invités à voir de près le savoir-faire exquis et l’abondance de détails des créations inspirées de Christian Dior. L’exposition, montée à partir de la collection réputée de haute couture Christian Dior du ROM, s’appuie également sur des prêts consentis par Dior Héritage à Paris et par plusieurs autres institutions et particuliers. Elle montre comment et pourquoi les collections saisonnières de Dior, la remarquable coupe de ses vêtements de même que l’utilisation de broderies et tissus somptueux ont mené au succès planétaire de la Maison qui, dès 1953, représentait 5 % des exportations françaises. L’exposition Christian Dior donne l’occasion rarissime d’examiner de près le processus créatif au sein de la haute couture parisienne dans les années 1950 et de découvrir directement les influences qui se font encore sentir aujourd’hui.

« Holt Renfrew est très fière de présenter Christian Dior au ROM, précise Mario Grauso, président de Holt Renfrew. Premier magasin à offrir des créations Dior à nos clients au Canada, nous continuons d’entretenir des relations privilégiées avec cette marque emblématique. Le ROM est un incroyable musée et nous avons hâte de soutenir ce qui ne manquera pas d’être une exposition fascinante à Toronto. »

L’exposition Christian Dior sera présentée du samedi 25 novembre 2017 au 18 mars 2018. Un billet de 8 $ s’ajoute au prix d’entrée habituel. Les membres du ROM sont, comme toujours, admis gratuitement.

Source : Musée royal de l’Ontario