Chaque année, la Semaine de la musique canadienne (Canadian Music Week, CMW) met à l’honneur un pays et, cette année, elle a choisi la France.

Un événement de cette ampleur nécessite des mois de préparation et de nombreux partenariats. C’est pour cela que la CMW et The Canadian Association for the Advancement of Music and the Arts (CAAMA) se sont associés avec quatre organismes français (le Consulat de France, l’ambassade de France au Canada, le Bureau Export à Paris qui s’occupe de l’exportation de l’industrie de la musique française, et l’Institut français, un opérateur du ministère de la Culture française pour la promotion de la culture à l’étranger.

Et quelle est la raison de la mise à l’honneur de la France par la CMW? C’est pourtant simple. Depuis quelques années, le marché canadien anglophone est devenu prioritaire pour les acteurs de la musique française. De ce fait, une délégation de 20 professionnels français du secteur de la musique sont venus rencontrer leurs homologues canadiens dans le cadre de cette semaine de musique canadienne.

Une journée marathon les a attendus le mercredi 19 avril avec, en matinée, un panel sur le marché de la musique en France – rapport préparé par Sound Diplomacy for Canada et CAAMA. Ce fut l’occasion de découvrir les possibilités qu’offre le marché de la musique française pour les professionnels canadiens, et ainsi les inciter à s’y implanter. Puis, les professionnels ont eu une quinzaine de rendez-vous en tête avec des festivaliers canadiens, des maisons de disques et d’autres membres de l’industrie. La journée s’est achevée par une grande soirée réunissant des artistes triés sur le volet et des membres de la communauté franco-torontoise.

Au cours de la réception, quatre membres phares de l’organisation sont intervenus : Neill Dixon (CMW), le consul général de France Marc Trouyet, la conseillère culturelle Brigitte Proucelle et Marc Thonon (Bureau Export). Ils se sont félicités du succès de ce partenariat entre l’industrie musicale canadienne et celle française.

La seconde partie de la soirée a été consacrée aux concerts de cinq artistes très diversifiés qui avaient fait le déplacement depuis la France. Tété, artiste autodidacte a ouvert le bal avec son humour et ses rythmes pop-folk, un groupe pop-rock composé de cinq jeunes hommes à l’allure très parisienne Theo Lawrence & the Hearts, Imany – récipiendaire d’un disque d’or au Canada – a quant à elle envoûté la salle avec sa voix chaude et ces mélodies pop-soul et Cleo T et sa musique indie rock et le groupe électro Caspian Pool se sont succédé sur la

scène.

Les projecteurs sur la France ce soir-là auront permis aux professionnels de l’Hexagone de nouer des liens avec les Canadiens et créer des relations durables dans l’univers de la musique entre les deux pays.

Photo : Marc Trouyet, consul général de France à Toronto.